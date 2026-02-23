Spaanse pers waarschuwt Club Brugge: Atlético Madrid is klaar voor de strijd

Atlético Madrid bereidt zijn revanche voor tegen Club Brugge. Na de 3-3 in de heenwedstrijd hebben de Spanjaarden de toon aangescherpt en maken ze zich op voor het beslissende duel van dinsdag.

Na het 3-3-gelijkspel in België reageerden de mannen van Diego Simeone zich dit weekend af op Espanyol (4-2). Een zege die het vertrouwen opkrikt in aanloop naar de terugwedstrijd tegen Club Brugge op dinsdagavond.

Marca waarschuwt Club Brugge

In het Metropolitano moet het gebeuren. De krant Marca pakte uit met de titel. "Atlético heeft zijn Brugge-modus geactiveerd". Voor Simeone en zijn spelers voelt het als een finale.

Volgens de Spaanse krant werkten de basisspelers extra recuperatiesessies af om fris aan de aftrap te verschijnen. De invallers kregen dan weer een intensievere training. Atlético wil duidelijk niets aan het toeval overlaten.

Er staat een plaats in de achtste finales op het spel. Club toonde in de heenmatch dat het kan wedijveren en zelfs domineren. Maar spelen in Madrid verandert alles, met een Atlético dat gesteund zal worden door zijn fanatieke publiek.

Eerste basisplaats in de Champions League?

Een tegenvaller voor Brugge is de schorsing van sterkhouder Raphael Onyedika, die de wedstrijd moet missen na een opeenstapeling van gele kaarten. De jonge Félix Lemaréchal lijkt klaar om hem te vervangen.