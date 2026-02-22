🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne
Word fan van Napoli! 271

Kevin De Bruyne zet een nieuwe stap in zijn herstel. De middenvelder krijgt bevestiging dat hij volgende week opnieuw kan trainen.

Terugkeer naar Napels

De Bruyne arriveerde zondag opnieuw in Napels na een periode van revalidatie in België. Hij werd op de luchthaven opgemerkt door supporters, samen met zijn familie. “Ik voel me goed, ik ben binnenkort terug”, zou hij volgens Calcionapoli24 gezegd hebben.

De speler wordt vanaf maandag verwacht in het trainingscentrum van Napoli. Daar begint hij met een individueel programma dat geleidelijk wordt opgebouwd. De medische staf houdt rekening met een gefaseerde terugkeer.

De Bruyne herstelde de voorbije weken van een hamstringletsel. Hoewel hij opnieuw kan trainen, blijft de verwachting dat zijn comeback in wedstrijden nog enkele weken op zich laat wachten.

Stap per stap

Coach Antonio Conte benadrukt dat het traject tijd vraagt. “Ik denk niet dat zijn herstel kort zal zijn, net zoals bij Romelu”, citeert La Dernière Heure hem. Volgens hem vereisen dit soort blessures een voorzichtige aanpak om langdurige uitval te vermijden.

Napoli verloor dit weekend van Atalanta en kon slechts beperkt rekenen op Romelu Lukaku. De terugkeer van De Bruyne biedt perspectief, maar verandert niets aan het feit dat beide spelers nog niet meteen inzetbaar zijn.

De club houdt rekening met een langere aanloopperiode vooraleer De Bruyne opnieuw op het wedstrijdblad verschijnt. Conte wees erop dat ook Lukaku nog moeite heeft om volledig te herstellen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Reactie

Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"

22:15
Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

22:00
🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

21:40
Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick Reactie

Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick

21:16
Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

21:16
Ref reageert op beschuldigingen van Dury: "Een complot om Anderlecht te bevoordelen?"

Ref reageert op beschuldigingen van Dury: "Een complot om Anderlecht te bevoordelen?"

21:00
Zelden gezien! Anderlecht stond 0-3 voor bij de rust in Waregem, maar bibberde daarna zwaar

Zelden gezien! Anderlecht stond 0-3 voor bij de rust in Waregem, maar bibberde daarna zwaar

20:29
🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden?

🎥 "Vroege rode kaart beslissend": moest Ashimeru van het veld gestuurd worden?

20:30
Vincent Euvrard spreekt van "bijna perfecte" namiddag nadat Standard met 0-3 wint van Genk Reactie

Vincent Euvrard spreekt van "bijna perfecte" namiddag nadat Standard met 0-3 wint van Genk

19:45
Ondanks drie goals... Anderlecht heeft triest record te pakken

Ondanks drie goals... Anderlecht heeft triest record te pakken

19:45
"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

20:00
Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn

Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn

19:30
Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update Reactie

Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update

18:45
1
"Mensen gaan me uitlachen": Scott Parker genoemd als nieuwe trainer van Engelse topclub

"Mensen gaan me uitlachen": Scott Parker genoemd als nieuwe trainer van Engelse topclub

19:00
Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over Reactie

Zat Club al met hoofd in Madrid? Bjorn Meijer denkt daar anders over

18:15
'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach'

'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach'

18:30
4
KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

KV Mechelen doet na winst tegen La Louvière een gouden zaak in de strijd voor de Champions Play-Offs

18:00
Dramatisch einde voor Beerschot: indrukwekkend Beveren nu al naar de Jupiler Pro League

Dramatisch einde voor Beerschot: indrukwekkend Beveren nu al naar de Jupiler Pro League

18:00
18
Paniek in de tent bij Genk: sterkhouder buiten strijd na spectaculaire val?

Paniek in de tent bij Genk: sterkhouder buiten strijd na spectaculaire val?

17:30
KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen Reactie

KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

16:42
5
"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

"Het bestuur drong aan": Olivier Renard laat zich uit over 'floptransfer' bij RSC Anderlecht

17:00
1
Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?

Zijn club geeft groen licht: Rode Duivel op weg richting Premier League?

16:00
Dante Vanzeir doet het uitgerekend tegen moederclub KAA Gent: Onur Cinel legt uit

Dante Vanzeir doet het uitgerekend tegen moederclub KAA Gent: Onur Cinel legt uit

16:30
Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper

Standard zorgt voor spektakel: grote blunders bezorgen Genk loodzware domper

15:28
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

15:30
Barcelona mikt op absolute sterkhouder Bayern München: dit is zijn antwoord

Barcelona mikt op absolute sterkhouder Bayern München: dit is zijn antwoord

15:00
Verdediger Genk én bestuur de gebeten hond na zwakke eerste helft tegen Standard: "Rot op"

Verdediger Genk én bestuur de gebeten hond na zwakke eerste helft tegen Standard: "Rot op"

14:30
Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd

Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd

14:00
13
De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David

13:00
Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats Reactie

Start Lemaréchal ook tegen Atlético? Leko velt zijn oordeel over eerste basisplaats

13:15
Opvallend: Ruben Van Gucht wordt vader, vriendin Charlotte Van Looy komt met vlammende boodschap

Opvallend: Ruben Van Gucht wordt vader, vriendin Charlotte Van Looy komt met vlammende boodschap

13:30
3
Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

Kevin De Bruyne had heel bijzondere optie afgelopen zomer: "Er zijn vrij vergevorderde gesprekken geweest"

21/02
🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

🎥 Kwam Antwerp hier heel goed weg tegen Union?

12:30
22
De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

12:00
Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

Dit heeft Antwerp-trainer Joseph Oosting te zeggen na late domper tegen Union SG

11:30
11
LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

10:57

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 26
Sassuolo Sassuolo 3-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-2 Como Como
Lecce Lecce 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Cagliari Cagliari 0-0 Lazio Lazio
Genoa Genoa 3-0 Torino Torino
Atalanta Atalanta 2-1 Napoli Napoli
AC Milan AC Milan 0-1 Parma Parma
AS Roma AS Roma 1-0 Cremonese Cremonese
Fiorentina Fiorentina 23/02 Pisa Pisa
Bologna Bologna 23/02 Udinese Udinese

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" w-b forever w-b forever over Champagne de koelkast in voor indrukwekkend Beveren: Beerschot speelt stoorzender Meut Meut over Zulte Waregem - Anderlecht: 2-4 Dirk1897 Dirk1897 over Westerlo - Charleroi: 2-1 Meut Meut over Johan Boskamp haalt fel uit: "Als dat klopt, mag die mafketel van mij gelijk oprotten" Venom#13 Venom#13 over La Louvière - KV Mechelen: 0-2 Joske89 Joske89 over KRC Genk verliest kansloos met 0-3 van Standard: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen bink bink over KRC Genk - Standard: 0-3 Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Heeft Renard de naam van zijn opvolger bij Anderlecht verklapt? Hallucinante anekdote Tofke Tofke over 'Anderlecht verrast en verandert geweer van schouder in zoektocht naar nieuwe coach' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved