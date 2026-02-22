🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne zet een nieuwe stap in zijn herstel. De middenvelder krijgt bevestiging dat hij volgende week opnieuw kan trainen.

Terugkeer naar Napels

De Bruyne arriveerde zondag opnieuw in Napels na een periode van revalidatie in België. Hij werd op de luchthaven opgemerkt door supporters, samen met zijn familie. “Ik voel me goed, ik ben binnenkort terug”, zou hij volgens Calcionapoli24 gezegd hebben.

De speler wordt vanaf maandag verwacht in het trainingscentrum van Napoli. Daar begint hij met een individueel programma dat geleidelijk wordt opgebouwd. De medische staf houdt rekening met een gefaseerde terugkeer.

De Bruyne herstelde de voorbije weken van een hamstringletsel. Hoewel hij opnieuw kan trainen, blijft de verwachting dat zijn comeback in wedstrijden nog enkele weken op zich laat wachten.

Stap per stap

Coach Antonio Conte benadrukt dat het traject tijd vraagt. “Ik denk niet dat zijn herstel kort zal zijn, net zoals bij Romelu”, citeert La Dernière Heure hem. Volgens hem vereisen dit soort blessures een voorzichtige aanpak om langdurige uitval te vermijden.

Napoli verloor dit weekend van Atalanta en kon slechts beperkt rekenen op Romelu Lukaku. De terugkeer van De Bruyne biedt perspectief, maar verandert niets aan het feit dat beide spelers nog niet meteen inzetbaar zijn.





De club houdt rekening met een langere aanloopperiode vooraleer De Bruyne opnieuw op het wedstrijdblad verschijnt. Conte wees erop dat ook Lukaku nog moeite heeft om volledig te herstellen.