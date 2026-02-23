Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste
Sven Vandenbroeck doet het niet slecht in de Jupiler Pro League met Zulte Waregem. Toch is er geen stormloop om hem binnen te halen.

Zulte Waregem op weg naar behoud

De Jupiler Pro League heeft de nodige indruk gemaakt op Sven Vandenbroeck, de trainer van Zulte Waregem. De ploeg lijkt op weg naar het behoud na de promotie uit de Challenger Pro League.

De top drie liet logischerwijze de grootste indruk op de coach. “Qua maturiteit en samenhorigheid Union. Qua voetballende kwaliteiten Club Brugge. En als geheel qua voetbalidee, open, technisch spel STVV. Alle drie zijn ze sterk op een andere manier”, vertelt hij aan De Zondag.

Maar ook de kleinere clubs uit de competitie bezorgen hem wel eens kopzorgen. Dat was onlangs nog het geval toen Essevee moest spelen tegen het Westerlo van Issame Charaï.

KAA Gent polste bij Sven Vandenbroeck

“Hij startte met zijn linksvoor als rechtsachter en zijn rechtsvoor als linksvoor, waardoor hun spel helemaal werd gespiegeld. Ik was daar niet op voorbereid en het was moeilijk te counteren tijdens de wedstrijd. Ik heb de rust nodig gehad om dat grotendeels op te lossen.”

Lees ook... Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"
De trainers in de hoogste afdeling veranderen maar al te vaak van club, maar slechts één club uit de Jupiler Pro League kwam al aankloppen bij Vandenbroeck. “In België is er alleen Gent geweest. Na het vertrek van Leko hebben ze even gepolst, maar meer niet”, besluit hij.

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

