Ondanks drie goals... Anderlecht heeft triest record te pakken
RSC Anderlecht heeft zondagavond eindelijk nog eens gescoord in de competitie. Tegen SV Zulte Waregem kwam er een einde aan een droge periode van 446 minuten zonder doelpunt.

Daarmee brak paars-wit een triest clubrecord. Het vorige dieptepunt dateerde van het seizoen 1924-1925, toen Anderlecht 409 minuten niet tot scoren kwam.

De laatste competitiegoal vóór deze reeks viel op 18 januari, toen Nilson Angulo twee keer scoorde tegen AA Gent. Sindsdien bleef het pijnlijk stil voor doel.

Sinds 1924-1925 gebeurde het niet meer dat Anderlecht zolang niet scoorde

De verlossing kwam vanop de stip. Thorgan Hazard zette zich achter de bal en trapte de penalty koelbloedig binnen. Eindelijk was daar de bevrijdende treffer.

En plots ging het snel. In de drie minuten na de 0-1 opende Anderlecht helemaal de kraan. Hazard knalde er nog één binnen van afstand, even later deed Camara hetzelfde.

De ketchupfles was open. Wat eerst uitmondde in een negatief record, draaide in enkele minuten om in een explosieve heropleving voor Anderlecht.
 

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

