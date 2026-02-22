Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

Club Brugge omzeilde de altijd lastige klip die OH Leuven heet met verve en mag zo opnieuw volop gaan toeleven naar de clash met Atlético Madrid in de Champions League. Het team zal het in Madrid wel moeten doen zonder Raphael Onyedika.

Club Brugge gaat het tegen Atlético Madrid sowieso moeten doen zonder Raphaël Onyedika. Die is geschorst door een gele kaart die hij opliep tegen de Madrilenen. Hein Vanhaezebrouck maakte van de Nigeriaan de man van de match.

Hein Vanhaezebrouck spreekt vol lof over Onyedika

En dus zal blauw-zwart volgens de gewezen coach van onder meer Genk, Gent en Anderlecht de middenvelder meer dan een klein beetje missen. Want de match tegen Atlético Madrid zal niet makkelijk worden.

"Onyedika was Vanaken. Hij was de spelmaker, hoewel hij normaal problemen heeft als hij wat hoger moet spelen. Dan moet alles een beetje sneller gaan. Maar tegen Atlético lukte hem gewoon alles", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

De valkuilen richting terugwedstrijd tegen Atlético Madrid zijn duidelijk

"Het gaat een ongelooflijk gemis zijn dat hij er wegens schorsing niet bij is in de terugmatch. Hij was outstanding." De analist ziet bovendien nog wel wat werkpunten, met name naar de efficiëntie toe aan beide kanten van het veld.

"Als je ziet hoe ze die drie goals tegen krijgen, is dat vermijdbaar. Ze hebben te veel doelpunten tegen gekregen in verhouding tot de momenten die ze weggegeven hebben. Terwijl je aan de andere kant hard hebt gewerkt om er drie af te dwingen."