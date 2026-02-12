Euvrard is duidelijk: "6 op 9 tegen Anderlecht, Club Brugge en Union SG"

Vincent Euvrard verscheen op de persconferentie voorafgaand aan de zware uitdaging die Standard zaterdag wacht, tegen Union. De T1 van de Rouches heeft veel respect voor de regerende kampioen, maar hoopt dat zijn ploeg voor een stunt kan zorgen.

Ondanks de nederlaag van vorig weekend op het veld van Club Brugge wil Vincent Euvrard voortbouwen op wat zijn spelers dit seizoen al meermaals goed hebben gedaan in eigen huis. Vooral de prestatie van twee weken geleden tegen Anderlecht moet daarbij als leidraad dienen, in aanloop naar de lastige ontvangst van leider Union komende zaterdag op Sclessin.

"Het doel is om ons te tonen zoals tegen Anderlecht. Dat is één van onze referentiematchen thuis, net als tegen Charleroi, Brugge en Antwerp. We willen een ploeg zijn die voor elke bal vecht en die in eigen huis heel moeilijk te kloppen is", zei de T1 van de Rouches op zijn persconferentie.

Vincent Euvrard heeft respect voor Union...

Voor die wedstrijd kan Vincent Euvrard zich verheugen op de terugkeer van Karamoko, Ilaimaharitra, Teuma en El Hankouri, terwijl Steeven Assengue met een spierscheur kampt en drie maanden buiten strijd is. "We stonden deze ochtend met 23 spelers op training, alleen Epolo, Nielsen en Assengue, die lang out zal zijn, waren er niet bij. Dat is een kans om onze slechte reeks qua punten te doorbreken."

"Het is een heel mooie uitdaging, we zullen klaar zijn om die aan te gaan. Union is een club die al jaren indruk maakt door de stabiliteit die ze hebben gecreëerd, ondanks de verkoop van hun beste spelers elk jaar en de verschillende coaches die elkaar opvolgen. Ze zijn altijd op het podium geëindigd, ze halen hun tweede bekerfinale, ze hebben al trofeeën gewonnen en ze strijden nog altijd voor de dubbel."

... maar hoopt dat zijn Standard voor een verrassing kan zorgen

Vincent Euvrard heeft dus veel respect voor het parcours van Union sinds de promotie vijf jaar geleden. Toch hoopt de T1 van de Rouches dat zijn ploeg een topmatch kan spelen om uitzicht te houden op kwalificatie voor de Champions' Play-offs.



"We naderen het einde van de reguliere competitie, er zijn nog maar zes wedstrijden. Als we Union zouden kunnen verslaan, zou dat ons enorm veel vertrouwen geven voor het vervolg. Twee zeges tegen Anderlecht, Brugge en Union zouden echt vertrouwen geven. Maar laten we beginnen met deze wedstrijd en deze overwinning", besloot hij.