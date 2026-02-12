Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal heeft op bezoek bij OH Leuven met 0-4 gewonnen en mag zich zo eigenlijk stilaan opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. Frida Maanum was met twee doelpunten alweer van groot belang voor haar team.

Frida Maanum was heel blij met de 0-4 overwinning van haar team op bezoek bij OH Leuven. Op die manier hebben ze er ook meteen voor gezorgd dat de terugwedstrijd niet meer dan een formaliteit is geworden voor The Gunners.

Frida Maanum spreekt na 0-4 zege van Arsenal bij OH Leuven

"Voor ons was het belangrijk om vandaag te winnen en ik denk dat we vanaf de eerste minuut scherp waren en hen vanaf het begin onder druk hebben gezet. Daardoor hebben we gewonnen, en dat is het belangrijkste."

"Ik denk dat we vrij constant presteren. Daar komt het vandaan, en natuurlijk ook weer de clean sheet vandaag, wat erg fijn was", aldus Maanum in gesprek met de officiële kanalen van Arsenal en genotuleerd op Arsenal.com.

Arsenal wil het afmaken in eigen huis tegen OH Leuven

"Ik denk dat we gewoon bescheiden blijven over elke taak die we krijgen, ons concentreren op elke wedstrijd en dan weer opnieuw beginnen", aldus nog de 26-jarige Noorse aanvalster van Arsenal. Die ook in de terugwedstrijd op zoek kan naar goals.


"Onze supporters waren fantastisch in Leuven. Het leek soms op een thuiswedstrijd. We spelen heel graag voor onze fans en dat gaan we ook volgende week mogen doen. Daar kijken we enorm naar uit", besloot ze vurig.

