Analyse Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit
RSC Anderlecht zoekt (onder meer) een technisch directeur. Twee ronkende namen draaien rondjes op de geruchtenmolen. Tijd voor een reality check.

Over welke twee ronkende namen we het hierboven hebben? We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: Vincent Mannaert of Marc Overmars worden niét de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht.

Beide heren draaien nochtans vlotjes rondjes op de geruchtenmolen om de ontslagen OIivier Renard op te volgen. Maar we kunnen met honderd procent zekerheid stellen dat dat niét zal gebeuren.

Utopie, géén realiteit

Mannaert én Overmars hebben beiden hun strepen meer dan verdiend. En Marc Coucke zal wellicht hun namen eventjes gedropt hebben tijdens één van de vele vergaderingen die dezer dagen in het Lotto Park worden gehouden.

Maar beide heren hebben zelf niets te winnen bij een overstap naar Anderlecht. Mannaert zou zijn status bij Club Brugge helemaal besmeuren door een héél lastige klus in Brussel te aanvaarden. Bovendien is zijn werk bij de KBVB allesbehalve af.

Wie wordt de nieuwe technisch directeur van RSC Anderlecht?

Overmars beseft na het voorbije jaar dan weer als geen ander dat er geld nodig is om een mirakel te verrichten. Bovendien is de Nederlander niét van plan om na zijn hartproblemen bewust opnieuw voor extra stress, druk en schijnwerpers te kiezen.

Wie dan wel de nieuwe sportieve baas van Anderlecht zal worden? Dat is op dit moment koffiedik kijken. Voor ons en misschien ook wel voor het paars-witte bestuur. Anders zou er geen prioriteit worden gegeven aan die nieuwe coach...

