Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub
RSC Anderlecht had de afgelopen dagen te maken met een leegloop. Vooral het vertrek van Lucas Bigla deed de achterban schrikken. Ondertussen heeft hij al bijna een nieuwe job beet.

Lucas Biglia maakte enkele dagen na het ontslag van Besnik Hasi wereldkundig dat hij ook niet langer aan de slag was bij RSC Anderlecht. Maar waarom trok de Argentijn die conclusie? 

De officiële versie wijst naar het feit dat Biglia sowieso al van plan was om terug te keren naar zijn gezin in Italië. In werkelijkheid was het zijn loyaliteit aan Hasi die hem deed vertrekken op Neerpede.

Waar ligt de nieuwe uitdaging van Lucas Biglia?

Was Biglia dan zelf geen kandidaat om over te nemen als T1? De achterban zou alvast niét morren als één van de boegbeelden uit betere tijden aan het roer zou komen te staan. 

Lang zal de Argentijn niet werkloos op de bank zitten. "Er staat een vergadering gepland met de mensen van Atalanta BC", steekt Biglia de interesse niet onder stoelen of banken in Het Nieuwsblad. "Ik kan er momenteel met de jeugd aan de slag."

Binnenkort als T1 aan de slag


"Al blijft het mijn ambitie om als hoofdcoach aan de slag te gaan", besluit Biglia. "Als alles goed gaat begin ik in een niet zo verre toekomst als T1 bij een Italiaanse tweede- of derdeklasser.

