"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

OH Leuven ging in eigen huis met 0-4 onderuit tegen Arsenal. Op die manier wordt de terugwedstrijd zo goed als onmogelijk voor de Leuvenaars. Maar voor vorst, vaderland en coëfficiënt is het wel nog zaak om er vol voor te blijven gaan.

OH Leuven kon een dik kwartier dromen van een goed resultaat tegen Arsenal, maar daarna ging het snel. Het bilan werd uiteindelijk zelfs vrij zwaar, want er werd met maar liefst 0-4 verloren tegen The Gunners. Pijnlijk richting terugwedstrijd.

OH Leuven weet hoe laat het is na 0-4 tegen Arsenal

Dat beseffen ook de speelsters, die nu al duidelijk maken dat ze weten dat kwalificatie voor de kwartfinales een utopie lijkt. "Dit komt heel stevig binnen", aldus Zenia Mertens in een eerste reactie na de wedstrijd bij Sporza.

"We weten hoe laat het is. Bij 0-1 of 0-2 zou er nog wat geloof zijn, maar met 0-4 naar Londen gaan, is zwaar", wil de speelster er geen doekjes omwinden. Ze beseft maar al te goed dat het heel erg zwaar zal gaan worden in de terugmatch.

Leuvenaars leven op hoop, maar het zal heel moeilijk worden

Eenzelfde gevoel bij Julie Biesmans, al heeft zij wel nog een beetje hoop. "Het is aan de coach om een plan te verzinnen", aldus de kapitein. Ook zij weet dat de kans dat Arsenal het nog uit handen zal geven klein is, maar er moet altijd geloof zijn.

Lees ook... Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven›

Jada Conijnenberg deed het dan weer op z'n Nederlands: "De bal is rond, maar het wordt wel heel lastig om vier doelpunten op te halen", blijft zij er alsnog een beetje in geloven. Volgende week toch maar alles op alles proberen zetten?