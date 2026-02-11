OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League
De Super League zal er niét komen. Met Real Madrid trekt de voornaamste voortrekker van het format de stekker uit het project.

Florentino Perez was in 2021 de voornaamste pleitbezorger van de Super League. Het was dan ook Real Madrid die de voorbije jaren bleef vechten voor het format dat de concurrentie moest aangaan met de Champions League.

Enkele dagen na de oprichting trokken Arsenal FC, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Juventus FC, AC Milan en Internazionale FC zich al terug. De reden: héél véél protest van de fans.

Waarom kiest Real Madrid om de stekker uit de Super League te trekken?

Enkel FC Barcelona bleef Real Madrid steunen, maar daar kwam enkele dagen geleden een einde aan. Nu trekt ook De Koninklijke zelf de stekker uit het project.

Dat laten UEFA en Real Madrid weten in een gezamenlijk statement. "Er is na maandenlang onderhandelen een princiepsakkoord bereikt over het Europese clubvoetbal", staat er onder meer te lezen. 

De Europese voetbalbond komt als winnaar uit het debat. Met de hervorming van onder meer de Champions League werden alvast veel zieltjes gewonnen. Zelfs Perez moest uiteindelijk overstag gaan.

