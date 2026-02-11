OFFICIEEL Trainer in de Challenger Pro League stapt op bij zijn club

RFC Seraing en Kevin Caprasse hebben besloten hun samenwerking te beëindigen om persoonlijke redenen. Dat laat de club weten op zijn officiële kanalen.

Caprasse stopt bij Seraing

RFC Seraing zit zonder trainer. De samenwerking met Kevin Caprasse, een man uit de streek, werd vroegtijdig stopgezet. Dat gebeurt om professionele redenen, zo klinkt het.

“Kevin Caprasse heeft altijd blijk gegeven van volledige inzet en voorbeeldig professionalisme, eerst als trainer van de U23 en later bij het eerste elftal”, klinkt het in een mededeling van de club.

Zijn werk, verantwoordelijkheidsgevoel en nabijheid tot de spelersgroep werden binnen de club unaniem gewaardeerd, zo laat Seraing weten.

Nog geen oplossing

De beslissing werd in onderling overleg genomen en doet volgens de club niks af van het geleverde werk. “RFC Seraing wil Kevin Caprasse hartelijk bedanken voor zijn inzet en wenst hem het allerbeste voor de toekomst, zowel op persoonlijk als professioneel vlak”, besluit de club.



Seraing zal binnenkort communiceren over de sportieve organisatie van het eerste elftal, laat de clubleiding nog weten in het communiqué.