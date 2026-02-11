"Meegebracht naar Cercle": Biebauw is duidelijk over zijn taken na vertrek bij Club

Twee maanden is Wouter Biebauw aan de slag bij Cercle Brugge. Zondag staat hij oog in oog met zijn ex-club Club in de Brugse derby.

Ontslagen samen met Nicky Hayen

Biebauw werd bij Club Brugge ontslagen toen Nicky Hayen moest vertrekken. Korte tijd later had hij al een nieuwe job als keepertrainer bij Cercle Brugge.

“Ik kreeg plots een telefoon en in twee dagen was het rond”, vertelt Biebauw aan de Krant van West-Vlaanderen. “In mijn buurt, wat niet onbelangrijk is voor mijn gezinsleven, en bij een ploeg die uiteindelijk wel ambitieus is.”

Als je de rangschikking bekijkt, dan noem je Cercle Brugge geen ambitieuze ploeg, maar de Vereniging wil volgens Biebauw veel beter doen. Hij ziet zelfs veel gelijkenissen. “Bovendien zijn er in de omkadering duidelijke gelijkenissen met Club Brugge.”

Modern takenpakket

Zijn taak bij Cercle is duidelijk afgebakend. “Als doelman ben je steeds bij de defensieve set pieces betrokken. Bij Club heb ik dat volledig kunnen neerzetten. De werking op training, de meetings die gegeven worden binnen een bepaalde structuur. Ik heb dat meegebracht naar Cercle.”



Het belang van het werk dat Biebauw doet is niet te onderschatten in het moderne voetbal. “Gefinetuned, met extra input voor de spelers. Stilstaande fasen is een niet te onderschatten item in het voetbal. Dertig procent van de doelpunten vloeit daaruit voort”, besluit hij.