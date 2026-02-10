Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Er werd goed nieuws bevestigd voor Maarten Vandevoordt, die recent zijn contract verlengde tot 2030 bij RB Leipzig: hij zal woensdagavond starten in doel bij de verplaatsing naar Bayern München in de Duitse beker.

Het goede nieuws blijft zich opstapelen voor Maarten Vandevoordt, die nochtans geen verhoopt seizoensbegin kende bij RB Leipzig. De derde doelman van de Rode Duivels kwam tot dusver slechts drie keer in actie in de Duitse beker en maakte nog geen minuten in de Bundesliga.

Door zijn gebrek aan speelminuten verlengde hij deze week wel zijn contract en ligt hij nu vast bij de Bundesliga-club tot 2030. De voormalige doelman van Genk zou volgend seizoen basisspeler kunnen worden, terwijl Peter Gulacsi, die eveneens bijtekende, een rol als doublure zou behouden.

Deze woensdag speelt Leipzig de kwartfinale in de DFB-Pokal, een competitie die het won in 2022 en 2023. Deze keer belooft de opdracht echter bijzonder zwaar te worden voor de club van Red Bull, die naar de Allianz Arena trekt om Bayern München te bekampen.

Maarten Vandevoordt in doel bij Leipzig tegen Bayern

Op de persconferentie bevestigde trainer Ole Werner goed nieuws voor Vandevoordt: hij start in doel voor deze belangrijke verplaatsing voor Leipzig. De club staat momenteel vierde en is na een teleurstellende zevende plaats vorig seizoen niet actief in Europa.

"Maarten staat morgen in doel. In het algemeen zitten we op topniveau op de doelmannenpositie. We beschikken over een trio met twee keepers die momenteel, of lange tijd, eerste doelman waren bij hun nationale ploeg."



"Alle drie passen ze perfect binnen onze speelstijl en hebben ze een duidelijk profiel. We zijn erg blij dat we dankzij hun contractverlengingen nog langer op deze kwaliteit en continuïteit kunnen rekenen." Zijn prestatie zal ongetwijfeld extra nauwlettend gevolgd worden door de staf met het oog op volgend seizoen.