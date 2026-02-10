Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."
Foto: © photonews

Het vertrek van Edward Still blijft nazinderen bij Anderlecht. Wat begon als een verrassende exit richting Watford, krijgt nu ook inhoudelijke kritiek. Jacky Mathijssen spaart de voormalige interim-coach allerminst.

Het vertrek van Edward Still werd door Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw "verrassend" genoemd. De trainer had vrijdag al contact met Watford, zijn nieuwe club, maar ontkende zondagnamiddag nog alles in de media.

Maandagochtend stapte hij op de Eurostar richting Londen en later op de dag tekende hij bij Watford. Jacky Mathijssen ziet in ieder geval dat zijn vertrek geen groot verlies is. Paars-wit verloor twee keer onder Still en kon geen doelpunt maken met hem aan het roer.

"Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar voor hem maak ik een uitzondering", zegt Mathijssen bij Het Belang van Limburg. "Ik heb het nu eenmaal moeilijk met figuren die vanuit hun functie als T2 worden doorgeschoven en dan plots alles willen veranderen."

Kritiek op de rol van de assistent

Hij licht toe: "Een T2 met een constructieve mening is een meerwaarde, een T2 met een visie die haaks staat op die van de hoofdcoach is dat niet. Als Still totaal andere ideeën had dan Hasi, dan had hij moeten opstappen. De grootste kwaliteit van een assistent is loyaliteit. Als je dat niet hebt, dan ben je geen goede T2. En als je denkt dat je het beter weet, ga het dan ergens anders bewijzen."

Lees ook... Hij wilde eigenlijk blijven: dit zijn de redenen waarom Edward Still Anderlecht verliet
Naast Still vertrok ook Lucas Biglia uit zichzelf, na het ontslag van Besnik Hasi. "Dan heb ik meer respect voor de houding van Lucas Biglia. Hij verbond zijn lot aan dat van Hasi en stapte op toen die ontslagen werd. Alleen is dit nu misschien wel het moment om op die beslissing terug te komen en de club even uit de nood te helpen tot ze een volwaardige T1 hebben gevonden", besluit Mathijssen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

