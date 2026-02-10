De Croky Cup, gevolgd door speeldag 25 in de Pro League: hier zijn alle aangestelde scheidsrechters
Deze week staan de terugwedstrijden van de halve finales van de Croky Cup op het programma, voorafgaand aan speeldag 25 van de Jupiler Pro League. Ontdek de scheidsrechters die voor al deze wedstrijden zijn aangeduid.
Een nieuwe intense week dient zich aan in het Belgische voetbal. De terugwedstrijden van de halve finales van de Croky Cup naderen, gevolgd door een beslissende 25e speeldag in de Jupiler Pro League in de strijd om de Champions Play-Offs.
Voor de Beker van België zal Jasper Vergoote de wedstrijd Union Sint-Gillis - Charleroi leiden, terwijl Nathan Verboomen de dag erna Antwerp - Anderlecht zal fluiten. Hieronder vindt u de aangewezen scheidsrechters voor de 25e speeldag van de competitie.
MD25 – Jupiler Pro League
13/02/2026 – 20:45 | K.V. Mechelen – K.R.C. Genk
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Kevin Van Damme
VAR: Laurent Willems
AVAR: Melissa Lejear
RO: Jonas Timmermans
14/02/2026 – 16:00 | Oud-Heverlee Leuven – F.C.V. Dender E.H.
Scheidsrechter: Simon Bourdeaud’Hui
Assistent 1: Michael Geerolf
Assistent 2: Jonas Van Dyck
Vierde official: Wesli De Cremer
VAR: Bert Put
AVAR: Caroline Lanssens
RO: Niels Bossuyt
14/02/2026 – 18:15 | Sporting du Pays de Charleroi – K.A.A. Gent
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Michele Seeldraeyers
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Anthony Letellier
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Vito Di Vincenzo
RO: Jari Van Laere
14/02/2026 – 20:45 | R. Standard de Liège – R. Union St-Gilloise
Scheidsrechter: Lawrence Visser
Assistent 1: Ruben Wyns
Assistent 2: Thibaud Nijssen
Vierde official: Jan Boterberg
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Kevin Debeuckelaere
RO: Dieter Van Esch
15/02/2026 – 13:30 | Cercle Brugge K.S.V. – Club Brugge K.V.
Scheidsrechter: Lothar D’Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Brent Staessens
AVAR: Ella De Vries
RO: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
15/02/2026 – 16:00 | R. Antwerp F.C. – K.V.C. Westerlo
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Martijn Tiesters
Vierde official: Jasper Vergoote
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Quentin Blaise
RO: Glenn Claes
15/02/2026 – 18:30 | R.S.C. Anderlecht – RAAL La Louviere
Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Jasper Vitse
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Quentin Lesceux
RO: Christophe Snoeck
15/02/2026 – 19:15 | K. St.-Truidense V.V. – S.V. Zulte-Waregem
Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Mathias Hillaert
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Anaik Jacoby
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Alexander Braley
