Nog een belangrijke Rode Duivel aan de kant: knie geeft het op tijdens de opwarming

Het aantal Rode Duivels dat momenteel geblesseerd is, is zorgwekkend. En dat zet zich nu door met Charles De Ketelaere.

Charles De Ketelaere stond normaal gezien in de basis voor de match van Atalanta tegen Cremonese. Maar bij de aftrap was er geen spoor van CDK: onze landgenoot liep een blessure op tijdens de opwarming en werd op het laatste moment vervangen door Lazar Samardzic.

Line-up change: Samardžić replaces De Ketelaere#AtalantaCremonese #GoAtalantaGo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2026

Het was de knie die opspeelde. Een knie die hem iets meer dan twee jaar geleden al eens zo'n twintigtal dagen aan de kant hield. Verder is er op dat vlak geen opvallende medische voorgeschiedenis.

De lijst bij de Rode Duivels wordt langer

Nu is het afwachten hoe ernstig de blessure precies is om te weten hoe lang hij out zal zijn. Aan het begin van het seizoen oogde De Ketelaere sowieso wat minder fris en begon hij verschillende wedstrijden op de bank. Twee weken geleden liet zijn trainer hem ook al even rusten (net als andere vaste waarden) voor de match tegen Union.

Hoe dan ook: de lijst met fysiek gehinderde Rode Duivels blijft maar groeien. Zeno Debast, Thomas Meunier, Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku en Malick Fofana stonden allemaal al aan de kant, en sommigen staan daar trouwens nog altijd.



Een zorgwekkende stand van zaken, zeker omdat Charles De Ketelaere in het hoofd van Rudi Garcia vermoedelijk de belangrijkste optie is in de punt als Romelu Lukaku iets zou overkomen.