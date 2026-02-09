Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"
De strijd om de laatste tickets voor de Champions' Play-offs is spannender dan ooit. Met nog zes speeldagen te gaan blijft bijna iedereen in het peloton fouten maken.

Dit seizoen krijgen we (voorlopig) voor een laatste keer de Champions' Play-offs te zien. Nog heel wat clubs maken kans om erbij te zijn, met nog zes speeldagen op het programma.

"In de strijd voor de top 6 zijn we nog met 7 teams voor de laatste 3 plaatsen", merkte Peter Vandenbempt op bij Sporza. "Want sinds gisteren is Anderlecht toch ook wel echt bedreigd."

Vandenbempt ziet spanning om verkeerde redenen

"Het is dus razend spannend", gaat de commentator verder. Al is dat volgens hem niet helemaal om de juiste reden. Week na week laten verschillende kandidaten steken vallen.

"Het zou wel leuker en beter zijn dat het spannend is, omdat al die ploegen geweldig bezig zijn en hun matchen winnen in plaats van elk om de beurt te verliezen." Daarvoor neemt Vandenbempt één club als voorbeeld van afgelopen weekend.


"Kijk hoe KAA Gent zich thuis na een sterke reeks presenteerde tegen OH Leuven. Dat is ronduit onbegrijpelijk. Leuven had sinds half december niet meer gewonnen", aldus Vandenbempt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

