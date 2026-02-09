Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht zit met zorgen, heel veel zorgen. Nu lijkt ook interimaris Edward Still de club zo goed als zeker te verlaten.

Exit Edward Still bij Anderlecht

Na de nederlaag tegen KRC Genk kreeg Edward Still de vraag voorgelegd of hij RSC Anderlecht deze week zou verlaten. Dat ontkende hij in alle talen, maar op dit moment lijkt duidelijk dat hij wel degelijk vertrekt.

Het Nieuwsblad is zeker van zijn stuk: Edward Still vertrekt deze week nog richting Engeland om er bij Watford aan de slag te gaan als assistent van zijn broer Will.

De huidige interimtrainer van paars-wit ziet de bui wellicht hangen als er een nieuwe trainer bij RSC Anderlecht komt en verkiest zelf de overstap te maken naar de Engelse tweedeklasser.

Zo blijft er maar bitter weinig over om deze week aan de slag te gaan richting de bekerwedstrijd, nu ook Lucas Biglia als assistent als was opgestapt bij RSC Anderlecht.

Bestuur moet duidelijkheid scheppen

Dat maakt dat enkel Jeremy Taravel en Justin Verlinden nog overblijven in Neerpede om de trainingen te leiden en tijdens de wedstrijden langs de zijlijn te staan bij RSC Anderlecht.



Het is duidelijk chaos bij Anderlecht. Het bestuur moet dringend orde op zaken stellen. Hoe zit het met Renard? Mag die aan boord blijven? En als dat duidelijk: wanneer komt er een nieuwe trainer?