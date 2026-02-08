Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

Union SG speelde niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar ging in de tweede helft toch over La Louvière heen. Vic Chambaere en David Hubert prijzen het getoonde geduld. En in deze fase tellen natuurlijk ook enkel de punten.

Na Harry Kane is Jerry Afriyie de tweede speler die zijn naam op het scorebord heeft gezet tegen Union SG in 2026. Genoeg om de toon te zetten voor een vrij moeilijke eerste helft voor de Brusselaars. Het eerste schot van Union kwam er pas na 44 minuten, net voor de gelijkmaker.

Union SG redt de meubelen na moeilijke helft

"Tijdens de eerste minuten waren we niet scherp genoeg, maar uiteindelijk hebben we ons herpakt en hebben de spelers die bij het doelpunt betrokken waren ervoor gezorgd dat we de drie punten pakten. Ik denk dat dit een goede reactie is", verheugde Vic Chambaere zich.

"We weten dat La Louvière niet aarzelt om terug te zakken wanneer ze scoren, om een defensief blok te vormen. In de tweede helft hebben we meer intensiteit gebracht, waardoor we hun verdediging konden destabiliseren en kansen konden creëren", vervolgde hij tegen onze microfoon.

David Hubert spreekt over zijn Union SG na moeilijke wedstrijd tegen La Louvière

Dezelfde vaststelling voor David Hubert op de persconferentie: "Ik was niet echt tevreden over die eerste helft. La Louvière is een zeer lastig te bespelen ploeg, extreem solidair en moeilijk te manoeuvreren. Die eerste periode werd uiteindelijk beslist door details: hun doelpunt valt op het juiste moment voor hen, en het onze komt op het juiste moment voor ons."

"Na de rust zag ik meer intensiteit en hebben we meer kunnen creëren. Het is waar dat we niet altijd ons beste voetbal laten zien gedurende de hele wedstrijd. Soms is het wat moeilijker", geeft hij toe. "Maar daar ontdekken we een andere kant van Union. Een ploeg die alles doet om te winnen. Die offers brengt en een winnaarsmentaliteit toont. We werpen ons in de strijd; het zit in ons DNA."