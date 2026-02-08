Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

Na een bijzonder pijnlijke uitschakeling in de Champions League heeft Marseille die klap nog niet verteerd. Roberto De Zerbi wil die frustratie nu omzetten in extra energie richting de Clasico tegen PSG.

De 3-0-nederlaag tegen Club Brugge in de Champions League heeft sporen nagelaten bij Olympique Marseille, vooral door de manier waarop. De Franse topclub was nog volop in de race voor de barrages… tot Benfica in de laatste seconden tegen Real Madrid scoorde.

Die uitschakeling heeft het eergevoel van de groep geraakt. Ondertussen won het dinsdag opnieuw in de beker met 3-0 tegen Rennes. Nu krijgen ze de kans om te bevestigen in de competitie, tegen de leider.

In aanloop naar de Clasico tegen PSG erkent Roberto De Zerbi dat de frustratie nog altijd leeft. De Italiaanse coach weigert te spreken over een mirakeloplossing.

"Ik ben geen kok, er bestaat geen bepaald recept tegen PSG", klinkt het. Hij hamert vooral op trots, fierheid en honger. Volgens De Zerbi moet de ploeg als geheel verdedigen en zonder terughoudendheid spelen.

Club Brugge blijft nazinderen



En de nederlaag tegen Club Brugge zit nog steeds in het hoofd. "We mogen die match nooit vergeten, het zit ons nog dwars", geeft De Zerbi toe. "We vertegenwoordigen een geschiedenis, een stad. Alleen dat al moet ons extra trots geven wanneer we het veld opstappen", besluit de coach.