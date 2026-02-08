LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

Na de nederlaag op Union wil Club Brugge in eigen huis opnieuw aanknopen met een overwinning. Of legt Standard na Anderlecht ook blauw-zwart over de knie?

Slechts 3 op 9 voor Club Brugge

Met nederlagen tegen Union en La Louvière en een nipte zege thuis tegen Zulte Waregem pakte Club Brugge in 2026 nog maar 3 op 9 in de Belgische competitie. Voor een titelkandidaat is dat natuurlijk te weinig.

Een overwinning tegen Standard is dan ook het enige wat telt voor Club Brugge. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Vermant en Ordonez, in de selectie ontbreken wel Spileers, Reis en nieuwkomer Lemaréchal.

Ivan Leko is op zijn hoede. "Standard is geen titelkandidaat, maar ze zullen hier met veel lef komen voetballen. Vorig seizoen was het verschil in kwaliteit groot en toch gingen de zes punten richting Standard."

Gehavend Standard

De Rouches wonnen op de vorige speeldag na drie nederlagen op rij nog eens en klopten Anderlecht. Standard zakt wel gehavend af naar Jan Breydel, Vincent Euvrard mist op nieuwkomer Teddy Teuma bijna zijn volledige middenveld.



In september won Club de heenwedstrijd op Sclessin met 1-2 na een laat doelpunt van Vermant. Vorig seizoen kwam Standard dus winnen op het veld van Club, toen ook met 1-2. Kunnen de Rouches dat nog eens overdoen of houdt Club nu toch de punten thuis?