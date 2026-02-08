Volg Club Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 08/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?
Foto: © photonews

Na de nederlaag op Union wil Club Brugge in eigen huis opnieuw aanknopen met een overwinning. Of legt Standard na Anderlecht ook blauw-zwart over de knie?

Slechts 3 op 9 voor Club Brugge

Met nederlagen tegen Union en La Louvière en een nipte zege thuis tegen Zulte Waregem pakte Club Brugge in 2026 nog maar 3 op 9 in de Belgische competitie. Voor een titelkandidaat is dat natuurlijk te weinig. 

Een overwinning tegen Standard is dan ook het enige wat telt voor Club Brugge. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Vermant en Ordonez, in de selectie ontbreken wel Spileers, Reis en nieuwkomer Lemaréchal. 

Ivan Leko is op zijn hoede. "Standard is geen titelkandidaat, maar ze zullen hier met veel lef komen voetballen. Vorig seizoen was het verschil in kwaliteit groot en toch gingen de zes punten richting Standard."

Gehavend Standard

De Rouches wonnen op de vorige speeldag na drie nederlagen op rij nog eens en klopten Anderlecht. Standard zakt wel gehavend af naar Jan Breydel, Vincent Euvrard mist op nieuwkomer Teddy Teuma bijna zijn volledige middenveld. 


In september won Club de heenwedstrijd op Sclessin met 1-2 na een laat doelpunt van Vermant. Vorig seizoen kwam Standard dus winnen op het veld van Club, toen ook met 1-2. Kunnen de Rouches dat nog eens overdoen of houdt Club nu toch de punten thuis? 

Prono Club Brugge - Standard

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Standard Standard wint
85.52% 9.66% 4.83%
Populairste
2-0
(80x)		 2-1
(69x)		 3-1
(46x)

Vergelijking Club Brugge - Standard

Positie

3
9

Punten

44
30

Gewonnen

14
9

Verloren

7
11

Gescoorde doelpunten

42
20

Doelpunten tegen

29
29

Gele kaarten

32
47

Rode kaarten

2
7

Onderlinge duels gewonnen

31
19
24
27/09 18:15 Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
23/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 Standard Standard
04/08 18:30 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
03/12 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Standard Standard
08/10 13:30 Standard Standard 2-1 Club Brugge Club Brugge
12/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Standard Standard
18/09 18:30 Standard Standard 3-0 Club Brugge Club Brugge
23/01 13:30 Standard Standard 2-2 Club Brugge Club Brugge
07/11 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Standard Standard
04/03 20:45 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
31/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 Standard Standard
17/10 20:45 Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/02 20:30 Standard Standard 0-0 Club Brugge Club Brugge
27/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Standard Standard
16/05 20:30 Standard Standard 2-0 Club Brugge Club Brugge
08/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Standard Standard
02/12 14:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
07/10 18:00 Standard Standard 3-1 Club Brugge Club Brugge
22/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Standard Standard
13/05 18:00 Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-4 Standard Standard
25/02 18:00 Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
08/02 21:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 Standard Standard
31/01 20:45 Standard Standard 4-1 Club Brugge Club Brugge
27/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Standard Standard
22/01 14:30 Standard Standard 0-3 Club Brugge Club Brugge
28/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Standard Standard
23/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Standard Standard
20/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Standard Standard
13/12 14:30 Standard Standard 2-0 Club Brugge Club Brugge
30/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 7-1 Standard Standard
02/05 18:00 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
06/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 Standard Standard
14/12 14:30 Standard Standard 1-3 Club Brugge Club Brugge
05/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
11/05 14:30 Standard Standard 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Standard Standard
02/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Standard Standard
10/11 14:30 Standard Standard 0-0 Club Brugge Club Brugge
12/05 14:30 Standard Standard 2-4 Club Brugge Club Brugge
01/04 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 Standard Standard
23/12 14:30 Standard Standard 1-3 Club Brugge Club Brugge
02/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-2 Standard Standard
01/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Standard Standard
12/04 20:30 Standard Standard 1-1 Club Brugge Club Brugge
04/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Standard Standard
06/11 20:30 Standard Standard 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/05 20:30 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
25/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Standard Standard
06/03 18:00 Standard Standard 2-2 Club Brugge Club Brugge
31/10 15:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Standard Standard
21/02 16:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Standard Standard
19/02 19:30 Standard Standard 2-2 Club Brugge Club Brugge
09/11 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Standard Standard
08/11 20:30 Standard Standard 3-1 Club Brugge Club Brugge
09/05 20:00 Standard Standard 2-0 Club Brugge Club Brugge
14/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 Standard Standard
17/02 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-2 Standard Standard
02/09 20:30 Standard Standard 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/05 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 Standard Standard
12/05 20:00 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
10/12 13:00 Club Brugge Club Brugge 4-4 Standard Standard
27/02 19:00 Standard Standard 1-0 Club Brugge Club Brugge
26/02 15:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 2-0 Club Brugge Club Brugge
02/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 FF Standard Standard
11/04 19:00 Standard Standard 1-3 Club Brugge Club Brugge
10/04 13:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 Standard Standard
29/10 20:40 Standard Standard 1-4 Club Brugge Club Brugge
28/10 19:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
01/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Standard Standard
05/12 20:30 Standard Standard 3-1 Club Brugge Club Brugge
15/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-2 Standard Standard
13/09 20:00 Standard Standard 1-2 Club Brugge Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp
