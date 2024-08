Club Brugge stelt opnieuw teleur: landskampioen gaat onderuit tegen Standard en start met 1 op 6

Club Brugge heeft zondagavond met 1-0 verloren op het veld van Standard. De landskampioen begint zo aan het seizoen met 1 op 6 na de verloren Supercup. Werk aan de winkel in Brugge, een onverhoopt goede start voor Standard.

Coach Nicky Hayen schudde zijn ploeg stevig door elkaar. Hij bracht met Skoras, Nielsen, Jashari en Siquet liefst vier nieuwe spelers aan de aftrap in vergelijking met de partij van vorige week tegen KV Mechelen. Bij Standard slechts één wijziging aan het team dat Genk op een gelijkspel hield: Kyei begon in de plaats van Bendjdida.

De landskampioen is nog hard op zoek naar zijn goede vorm uit de play-offs van vorig seizoen. De partij begon fel, met een behoorlijke tempo, maar eveneens met veel overtredingen. In een best sfeervol Sclessin kreeg Club Brugge geen enkele kans bij elkaar gevoetbald in de eerste 44 minuten.

Standard trok het initiatief naar zich toe en ging op zoek naar de openingstreffer. Een eerste poging kwam er van Price die te centraal in de handen van Mignolet besloot. Marko Bulat kwam er twee keer heel dicht bij: zijn corner belandde op de lat en een plaatsbal ging via de paal buiten. Intussen had O'Neill nog net naast gekopt.

© photonews

Blauw-zwart mocht opgelucht ademhalen dat het na 45 minuten met een 0-0 op het scorebord mocht gaan rusten, al had Nilsson in minuut 45 een eerste mogelijkheid gekregen. Coach Hayen hield Seys in de kleedkamer, De Cuyper nam zijn plaats in.

Club Brugge begon fel aan het tweede bedrijf en na een prima aanval knalde Nielsen op de doelman. Standard geraakte moeilijker onder de druk uit, maar toch ontplofte Sclessin na 64 minuten. Fossey zette een prima actie op de flank op en bediende Bulat - wat speelde die een sterke partij - die Mignolet geen kans liet.

Nicky Hayen greep na de goal drastisch in en bracht op korte tijd Vetlesen, Skov Olsen, Jutgla en Nusa. Club ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Vanaken zette zich door in de zestien, Sutalo keerde de bal voor de lijn. Het Brugse sloffensief leverde niets meer op.

Na het gelijkspel tegen KV Mechelen loopt blauw-zwart nu ook al tegen zijn eerste competitienederlaag aan. Er is veel werk aan de winkel na de teleurstellende 1 op 6 en de verloren Supercup. Standard begint onverhoopt goed aan het nieuwe seizoen met een mooie 4 op 6 tegen Genk en Club Brugge.