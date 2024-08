Degryse maakt zich al zorgen over Nicky Hayen: "Een deel van zijn krediet is al afgebrokkeld"

Met 1 op 6 kent Club Brugge alweer een desastreuze start. Dat is geen goed nieuws voor Nicky Hayen, die het vertrouwen kreeg van het bestuur na de onverwachte titel van vorig seizoen, maar toch snel oplossingen zal moeten zoeken. Marc Degryse was zelf verrast door zijn aanpak tegen Standard.

Hayen wierp op Sclessin zowat al zijn nieuwkomers in de basis. En dat is toch opmerkelijk. "We hebben niet zitten kijken naar de recente landskampioen. Ik bedoel daarmee: Hayen startte aan de partij met zes nieuwkomers in de basis", begint Degryse in HLN.

"Ordonez, Skov Olsen, Jutglà, Vetlesen, Nusa, en De Cuyper zijn zes spelers die elk op hun manier belangrijk waren in de titelrace van vorig seizoen. Zij zaten gisteren alle zes op de bank ten nadele van nieuwe gezichten. Zés nieuwe mensen in één keer, notabene óp Standard, in de ploeg gooien, vind ik raar."

Daarmee zette Hayen al zijn ervaring op de bank. "Het is toch niet omdat je een nieuwe speler bent, dat je meteen moet spelen?", vervolgt Degryse, die zich afvraagt of die bankzitters daarmee konden lachen. “Het is de taak van een trainer om een hele kleedkamer tevreden te houden."

Hij heeft de kampioenenmakers aan het twijfelen gebracht

"Hayen heeft op Standard enerzijds de kampioenenmakers van vorig seizoen aan het twijfelen gebracht — zo van: ‘Waarom zitten wij ineens op de bank?’ — en anderzijds heeft hij de nieuwkomers die duidelijk verrast waren door de intensiteit en de passie van Sclessin na deze nederlaag geen cadeau gedaan."

Hayen zal moeten oppassen, want zijn opgebouwde krediet zal hem maar zover dragen... "Een deel daarvan is al afgebrokkeld. Je hebt de Supercup verloren en je haalt maar 1 op 6 in de competitie. En zo is ineens twijfel geslopen in een club die nog maar net is ontwaakt uit de roes van eind vorig seizoen. Ongelooflijk hoe Club zichzelf in de problemen brengt.”