Daar zijn ze dan met een eerste bod: deze club heeft een héél goeie kans om Kevin De Bruyne te overtuigen

Kevin De Bruyne heeft bevestigd dat hij Manchester City deze zomer zal verlaten na tien succesvolle jaren bij de club. De Belgische middenvelder is op het einde van dit seizoen een vrije speler, en er is al veel interesse in zijn diensten.

Een van de clubs die zich heeft gemeld, is Inter Miami, de club van David Beckham, die De Bruyne graag naar de MLS wil halen. De Bruyne, die bekendstaat als een van de beste middenvelders ter wereld, bevestigde afgelopen vrijdag dat dit zijn laatste seizoen bij City is.

Ondanks geruchten over mogelijke aanbiedingen, waaronder uit de Saudi Pro League, lijkt De Bruyne vooral geïnteresseerd in een verhuis naar de Verenigde Staten. Het is bekend dat Miami, met zijn aantrekkelijke levensstijl, een belangrijke rol speelt in de beslissing van De Bruyne en zijn gezin.

De komst van De Bruyne naar Inter Miami zou een enorme boost zijn voor zowel de club als de MLS. De Belgische ster heeft een indrukwekkende staat van dienst, waaronder meerdere Premier League-titels, Champions League-overwinningen en talloze persoonlijke prijzen. De interesse van Inter Miami is dan ook begrijpelijk, aangezien de club zich wil versterken met een speler van wereldniveau.

Er wordt verwacht dat Beckham en zijn team bereid zijn De Bruyne een lucratief contract aan te bieden. Hoewel de interesse van Saudi-Arabië ook groot is, lijkt een verhuis naar Miami voor De Bruyne persoonlijk aantrekkelijker. De mogelijkheid om een nieuw avontuur te beginnen in de VS, in plaats van de financiële voordelen van de Saudi Pro League, speelt een rol in zijn beslissing.

De Bruyne, die in juni 34 jaar wordt, weet dat zijn volgende stap waarschijnlijk de laatste grote beslissing van zijn carrière zal zijn. De vooruitzichten in de Verenigde Staten, gecombineerd met het familieleven, lijken een groot deel van de aantrekkingskracht uit te maken. Tegelijkertijd weet hij dat hij in Saudi-Arabië mogelijk een veel hoger salaris kan verdienen.