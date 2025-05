Anderlecht hakt de knoop door over Besnik Hasi en dat wordt blijkbaar dus toch een verrassing

De kans dat Besnik Hasi aanblijft als hoofdtrainer van Anderlecht wordt met de dag groter. Hoewel de club nog geen definitieve beslissing heeft genomen, lijkt de 53-jarige coach favoriet om ook volgend seizoen aan het roer te staan, schrijft Het Nieuwsblad.

Intern groeit de druk om snel duidelijkheid te scheppen. Zowel de spelersgroep als de technische staf dringt aan op een beslissing, zodat de voorbereiding op het nieuwe seizoen vlot kan starten.

Anderlecht had zijn ogen nochtans ook op andere trainers gericht. Er werd uitgebreid gescout en een shortlist opgesteld, maar Hasi blijft voorlopig het meest voor de hand liggende profiel. Andere kandidaten zijn vaak moeilijk los te weken of hebben zelf weinig trek in een overstap naar het Lotto Park.

Hoewel zijn resultaten – met 10 op 30 in de play-offs en verlies in de bekerfinale – niet overtuigend waren, blijft Hasi een aantrekkelijke optie. Hij kent de club van binnenuit en is vertrouwd met de spelersgroep, wat in de huidige fase als een troef geldt.

Zijn betrokkenheid en temperament worden gewaardeerd binnen de kleedkamer, waar een coach met vuur eerder een meerwaarde dan een risico vormt. Nieuwe gezichten van buitenaf zouden tijd nodig hebben om zich in te werken, en die luxe lijkt er niet te zijn bij paars-wit.

Tenzij er alsnog een onverwachte wending komt, lijkt het clubbestuur onder leiding van Tim Borguet en Olivier Renard in te zetten op continuïteit. Hasi lijkt aan zet om zijn werk bij Anderlecht verder te zetten.