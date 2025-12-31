Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd

Makelaar van Senne Lammens doet verhaal over hoe transfer naar Man United plots bijna nog gekaapt werd
De overgang van Senne Lammens naar Manchester United was een van de meest opvallende Belgische transfers van 2025. Makelaar Mark Volders licht toe hoe het traject verliep en welke wendingen zich voordeden.

Overstap naar een topclub

Lammens’ transfer naar een van de grootste clubs ter wereld werd door Volders als een uitzonderlijk moment ervaren. Hij beschrijft zijn eerste indruk bij aankomst in Manchester. “Ik ben niet snel onder de indruk, maar toen we daar toekwamen, moest ik toch ook even in m’n arm knijpen”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

De entourage en geschiedenis van de club maakten meteen duidelijk hoe groot de stap was. Hoewel de transfersom aanzienlijk was, stond Lammens niet in de hoogste regionen van de internationale zomertransfers. Dat leidde tot terughoudendheid bij analisten, ondanks zijn status als duurste uitgaande Belgische doelman ooit.

Laatste uren van de mercato

Volders herinnert zich de slotfase van de onderhandelingen in Engeland, waar hij de marktbewegingen nauw volgde. “Toen zag ik al die bedragen passeren en dacht ik ook wel: ‘Ow, wat is dát hier allemaal…’.” De clubleiding van United wijzigde pas op het einde haar plannen, waardoor Lammens sneller dan voorzien een prominente rol kreeg.

In de slotfase van de transferperiode waren er alternatieven. “Helemaal op het einde was Villa een optie, ja.” Toch bleef Lammens bij zijn voorkeur voor Manchester United. “Als je het rondkrijgt, wil ik naar United.” De keuze werd uiteindelijk door alle partijen bevestigd.


Volgens Volders is Lammens ondanks de toegenomen aandacht dezelfde gebleven. “Ik kan me moeilijk voorstellen dat hij ineens gek gedrag gaat vertonen”, besluit hij. De mediabelangstelling verandert volgens hem niets aan de persoon achter de speler.

