Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

18:15

Discussieer live mee!

Vooraf

Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen.

Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler

Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir



KAA Gent: Davy Roef - Matties Volckaert - Daiki Hashioka - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Leonardo Da Silva Lopes - Michal Skoras - Abdelkahar Kadri - Momodou Sonko - Max Dean

Bank: Moctar Diop - Aimé Omgba - Hyun-Seok Hong - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Gilles De Meyer

Prono Charleroi - KAA Gent

Charleroi wint Gelijk KAA Gent wint

Charleroi wint Gelijk KAA Gent wint 59.86% 25% 15.14% Populairste 2-1

(106x) 1-1

(47x) 2-0

(28x)

Vergelijking Charleroi - KAA Gent

Positie

7 8

Punten

33 33

Gewonnen

9 9

Verloren

9 9

Gescoorde doelpunten

32 38

Doelpunten tegen

30 35

Gele kaarten

51 40

Rode kaarten

3 3

Onderlinge duels gewonnen