Volg Charleroi - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 14/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   18:15 
Vooraf
Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen.
Charleroi (Charleroi - KAA Gent)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

KAA Gent (Charleroi - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Matties Volckaert - Daiki Hashioka - Maksim Paskotsi - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Leonardo Da Silva Lopes - Michal Skoras - Abdelkahar Kadri - Momodou Sonko - Max Dean
Bank: Moctar Diop - Aimé Omgba - Hyun-Seok Hong - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Gilles De Meyer

Prono Charleroi - KAA Gent

Charleroi wint
Gelijk
KAA Gent wint
59.86% 25% 15.14%
Populairste
2-1
(106x)		 1-1
(47x)		 2-0
(28x)

Vergelijking Charleroi - KAA Gent

Positie

7
8

Punten

33
33

Gewonnen

9
9

Verloren

9
9

Gescoorde doelpunten

32
38

Doelpunten tegen

30
35

Gele kaarten

51
40

Rode kaarten

3
3

Onderlinge duels gewonnen

20
14
28
03/10 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
17/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
11/08 18:30 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
17/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Charleroi Charleroi
05/11 19:15 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
19/01 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Charleroi Charleroi
04/09 18:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-2 Charleroi Charleroi
30/04 18:30 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
22/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-0 KAA Gent KAA Gent
12/09 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Charleroi Charleroi
10/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 Charleroi Charleroi
11/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Charleroi Charleroi
22/11 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
07/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Charleroi Charleroi
04/12 20:45 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
28/07 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
04/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Charleroi Charleroi
22/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Charleroi Charleroi
27/10 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
14/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
17/04 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
20/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Charleroi Charleroi
13/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
13/03 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
08/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Charleroi Charleroi
08/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
11/04 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KAA Gent KAA Gent
15/02 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KAA Gent KAA Gent
18/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Charleroi Charleroi
01/03 01:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
08/11 01:00 Charleroi Charleroi 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Charleroi Charleroi
01/09 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
22/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 KAA Gent KAA Gent
14/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
08/03 19:30 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
09/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-3 Charleroi Charleroi
06/11 20:30 Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
01/02 18:00 Charleroi Charleroi 2-5 KAA Gent KAA Gent
31/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Charleroi Charleroi
03/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
16/12 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 KAA Gent KAA Gent
11/02 18:00 Charleroi Charleroi 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
25/08 19:30 Charleroi Charleroi 5-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 19:30 Charleroi Charleroi 1-1 KAA Gent KAA Gent
15/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Charleroi Charleroi
21/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 Charleroi Charleroi
19/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
04/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Charleroi Charleroi
02/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KAA Gent KAA Gent
25/10 19:30 Charleroi Charleroi 0-2 KAA Gent KAA Gent
23/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Charleroi Charleroi
21/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Charleroi Charleroi
01/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KAA Gent KAA Gent
24/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

13/02

Aimé Omgba maakte in september 2024 de overstap van NAC Breda naar KAA Gent. Die transfer werd een verhaal met ups en downs en ondertussen ook al heel wat verschillende coa...

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

13/02

KAA Gent trekt dit weekend naar Sporting Charleroi voor een belangrijk duel in de strijd om de Champions' Play-offs. Voor coach Rik De Mil wordt het ook een terugkeer naar ...

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40 1

KAA Gent neemt het zaterdagavond op in en tegen Sporting Charleroi. Voor Rik De Mil wordt het zo een duel tussen zijn nieuwe ploeg en zijn ex-ploeg. Hij heeft een opvallend...

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
