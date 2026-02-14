Volg Charleroi - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
|Datum:
|14/02/2026 18:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 25
Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen. Volg de match hier LIVE en op de voet!
18:15
Vooraf
Charleroi en KAA Gent ontmoeten elkaar in een cruciaal duel in de strijd om de top-6. Bij de bezoekers krijgt nieuwkomer Hashioka zijn kans, terwijl Max Dean voorin mag starten - Goore én Kanga zijn onvoldoende fit om te spelen.
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
Bank: Moctar Diop - Aimé Omgba - Hyun-Seok Hong - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui - Kjell Peersman - Gilles De Meyer
Prono Charleroi - KAA Gent
Charleroi wint
Gelijk
KAA Gent wint
|Charleroi wint
|Gelijk
|KAA Gent wint
|59.86%
|25%
|15.14%
|Populairste
|2-1
(106x)
|1-1
(47x)
|2-0
(28x)
Vergelijking Charleroi - KAA Gent
Positie
7
8
Punten
33
33
Gewonnen
9
9
Verloren
9
9
Gescoorde doelpunten
32
38
Doelpunten tegen
30
35
Gele kaarten
51
40
Rode kaarten
3
3
Onderlinge duels gewonnen
20
14
28