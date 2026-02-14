Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Dit weekend staat in Brugge de derby op de kalender. Cercle Brugge mag daarin Club Brugge ontvangen, een belangrijke wedstrijd dus voor de supporters van De Vereniging. Als het van coach Onur Cinel afhangt, dan komt alles goed.

De wedstrijd tegen Cercle Brugge is de eerste van de laatste zes. Daarin moet Cercle Brugge proberen nog in de top-12 te raken, zodat ze op die manier de Relegation Play-offs kunnen ontlopen. En dat wordt geen makkelijke opdracht.

Onur Cinel is zeker van de redding

Volgens Onur Cinel is er echter nog veel mogelijk. De coach van Cercle Brugge kijkt vol vertrouwen vooruit op wat nog komt dit seizoen: "Ik geloof in de goede afloop", aldus Cinel zeer duidelijk in zijn bewoordingen over de laatste wedstrijden.

En de coach van Cercle Brugge keek ook al eens verder. Dit seizoen zal het niet meer lukken om echt naar boven te kijken, maar eens operatie redding gelukt is zal het vizier naar volgend seizoen of het jaar daarna gaan.

Cercle Brugge snel opnieuw Europa in?

"Het klassement liegt niet. Ik haat het om ernaar te kijken. Maar ik ben er rotsvast en 100 procent van overtuigd dat we het dit jaar gaan redden", is Cinel kristalhelder in De Krant van West-Vlaanderen. "En daarna?"

Lees ook... Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"›

"Ik denk dat we met een aantal goede en doordachte beslissingen en enkele investeringen binnen één of twee jaar opnieuw Europees kunnen spelen", wilde hij er geen doekjes om doen. Gewaagde uitspraken toch ook wel.