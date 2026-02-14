Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Het was opvallend nieuws deze week. Club Brugge wil het contract van zijn groeibriljant Raphaël Onyedika openbreken. Toch moet er geen twijfel over zijn: de Nigeriaan zal deze zomer Jan Breydel normaliter echt wel gaan verlaten.

Club Brugge en Raphael Onyedika? Dat is een aflopend verhaal. De Nigeriaan zal komende zomer meer dan waarschijnlijk Jan Breydel verlaten. De voorbije weken was er al heel wat aandacht om hem deze winter al weg te halen.

Interesse blijft toenemen

Galatasaray SK, Aston Villa en VfL Wolfsburg wilden de 24-jarige Nigeriaan er al héél graag bij, maar Club Brugge hield het been stijf met oog op de komende maanden die van heel groot belang kunnen zijn voor het team.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Onyedika op twintig miljoen euro. Dat was ook meteen het bedrag dat voorgenoemde clubs veil hadden om de middenvelder binnen te halen, al zou blauw-zwart toch nog hoger mikken.

Club Brugge wil minstens dertig miljoen euro voor Onyedika

Een bedrag van minstens dertig miljoen euro werd genoemd en daarom wil Club Brugge nu het contract van de speler openbreken, zodat hij komende zomer het nodige geld kan opleveren. Aan interesse alvast geen gebrek.



Aston Villa wordt opnieuw genoemd, terwijl ook andere ploegen een tweede poging zullen kunnen wagen aankomende zomer. Door het opbod kan de prijs van Onyedika bovendien ook nog eens in de lucht worden gekatapulteerd.