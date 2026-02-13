Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Zulte Waregem trekt zondag naar Stayen voor de moeilijke verplaatsing bij STVV. Essevee wil zo snel mogelijk zekerheid verwerven over deelname aan de Europe Play-offs. Coach Sven Vandenbroeck looft ondertussen deze speler.

Essevee boekte vorige week een belangrijke thuiszege tegen Dender. Stavros Gavriel zorgde met een mooie krul voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Daardoor kan Zulte Waregem iets meer vrijuit ademhalen in de buik van het klassement.

Coach Sven Vandenbroeck zag onlangs Nnadi vertrekken, maar rekent op Enrique Lofolomo om de Nigeriaan te vervangen. En volgens de oefenmeester doet hij dat uitstekend.

Lofolomo heeft enorme stappen gezet

"Ik vind dat Enrique enorme stappen heeft gezet", vertelt Vandenbroeck bij Het Laatste Nieuws. "We hadden in het begin wat twijfels over zijn handelingssnelheid, maar die zijn er nu totaal niet meer. Hij heeft daar uitstekend aan gewerkt."

"Enrique is iemand die zijn lichaam goed gebruikt. Naast zijn duelkracht is hij ook sterk met het hoofd. Ik ben eveneens fan van zijn discipline", strooit de coach van Essevee met lof.



"Op sommige vlakken is hij nog minder dan Nnadi, maar op andere vlakken heeft hij wat meer dan hem." Dat belooft voor de toekomst, die voor Lofolomo contractueel momenteel tot midden 2027 aan de Gaverbeek ligt.