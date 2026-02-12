"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

Filip De Wilde stelt, net zoals vele andere legendes van RSC Anderlecht, de achteruitgang van de club vast. Volgens hem blijkt dat verval ook uit het feit dat de club aan invloed bij de bond heeft ingeboet.

Met 500 wedstrijden in het paars-wit over zijn twee periodes samen blijft Filip De Wilde een van de grootste doelmannen uit de geschiedenis van RSC Anderlecht. Bij de club pakte hij vijf landstitels en beleefde hij de gouden jaren, die vandaag verder weg lijken dan ooit.

"Het is gewoon niet gemakkelijk voor de club om om te gaan met haar glorieuze verleden", zegt De Wilde in Het Nieuwsblad. En terwijl Anderlecht het sportief moeilijk heeft, doet De Wilde ook een opvallende bekentenis die bij sommigen de wenkbrauwen zal doen fronsen.

Werd Anderlecht vroeger geholpen door de arbitrage?

"Vroeger had Anderlecht ook veel invloed bij de federatie. Je had scheidsrechters die, al dan niet onder druk, in ons voordeel floten. Toen voelde ik dat niet zo aan, maar achteraf denk je: hmm… Dat moet je durven toegeven", zegt De Wilde.

Een uitspraak die de critici, die vinden dat Anderlecht in zijn gloriejaren vaak voordeel kreeg van de arbitrage, niet zal doen verstommen... net zo min als de mensen die vandaag denken dat Club Brugge die invloedrijke rol binnen de bond heeft "overgenomen" van Sporting.

Wat Filip De Wilde betreft, is hij op korte termijn niet erg optimistisch over de toekomst van RSCA. "Doordat het bestuur ook de hele tijd met de wind draait, naar alles wat interessant lijkt, zie ik het niet van vandaag op morgen goed komen", besluit hij.