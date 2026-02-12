Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht is op zoek naar een trainer, zoveel is duidelijk. En ook naar een Technisch Directeur, want ook de functie van Olivier Renard is vacant. Hallo Hein Vanhaezebrouck? Ook aan hem werd de vraag gesteld.

Hein Vanhaezebrouck was met Wesley Sonck te gast bij PlaySports in de omkadering rond het voetbal. En dus werd aan beiden ook de vraag gesteld of zij het zouden zien zitten om coach en/of Technisch Directeur te worden bij paars-wit.

Hein Vanhaezebrouck moet niet gebeld worden door Anderlecht

"Ik Technisch Directeur en Wesley Sonck trainer? Dat zou kunnen werken, denk ik. Maar ik denk niet dat ze ons gaan bellen. Mij toch al zeker niet, Wesley zouden ze misschien wel nog kunnen bellen", opende Hein Vanhaezebrouck de debatten.

"Maar mij gaan ze niet bellen, door de voorhistorie met Marc Coucke inderdaad. En zelfs als ze zouden bellen, dan zou ik zeggen: vriendelijk bedankt. Ik zit hier graag als analist", is het voor hem niet nodig nu een rol te gaan opnemen bij Anderlecht.

Anderlecht zal achter het net vissen, ook bij Wesley Sonck

Over naar Wesley Sonck. Mag hij gebeld worden door paars-wit? Ook de gewezen spits van onder meer Genk en Lierse is formeel: "Ze mogen mij altijd bellen, maar ik heb al gezegd dat ik niet echt uitkijk naar een trainersjob."

Lees ook... LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

"Een trainersjob is iets geworden waarbij je weet dat een paar maanden krijgt en dat je dan buiten vliegt. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik wil nog heel lang hier samenwerken en hier blijven", aldus Sonck. Anderlecht moet dus verder zoeken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Hein Vanhaezebrouck
Wesley Sonck

Meer nieuws

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?

11:28
Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

Anderlecht loopt alweer pijnlijk blauwtje: topkandidaat trainerspositie blaast gesprekken op

11:40
7
Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren"

11:20
25
Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België

14:20
1
Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug"

13:45
1
Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker

09:00
4
Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

08:40
Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

Bestuur van Charleroi reageert stevig op het gooien van rookbommen en dranghekken richting Union SG

14:00
Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

Dat was snel: rechter neemt meteen zeer opvallende beslissing in proces rond verkoop Anderlecht

13:00
Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal

10:00
7
Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie?

12:00
7
Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

Eddy Snelders moet de cel in: dit is zijn straf bij het Hof van Beroep

13:30
Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning

12:50
1
Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

Storm Ultras reageren fel na trieste incidenten bij bekeruitschakeling Charleroi

12:20
Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit Analyse

Vincent Mannaert of Marc Overmars als nieuwe TD van RSC Anderlecht? Een utopie, maar géén realiteit

07:00
2
Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

11:00
Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'

09:30
6
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
53
Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

09:15
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
6
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
10
Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

Onrust na bekeruitschakeling: supporters zorgen voor chaos na Union-Charleroi

08:00
7
Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

08:20
"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

"Het gevoel dat we bestolen worden": Charleroi-speler Kevin Van Den Kerkhof woedend op de arbitrage

07:00
6
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
4
Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

Tweede trainersontslag in 24 uur in de Premier League: degradatiezorgen lopen op

07:40
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
4
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

06:30
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
10
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

11/02
12
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
2
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
11
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler? JaKu JaKu over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België Admiraal F Admiraal F over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" JaKu JaKu over Degryse geeft duidelijke boodschap aan Anderlecht voor clash tegen Antwerp in beker Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Anderlecht moet geweer weer helemaal van schouder verwisselen: moeilijk trainersdossier als beste optie? Admiraal F Admiraal F over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden JaKu JaKu over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" JaKu JaKu over Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen" franchi franchi over Rechtszaak rond Anderlecht barst los: advocaat van Marc Coucke spreekt klare taal Nelvafrel Nelvafrel over Arsenal roemt de fans in Leuven na kletterende overwinning Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved