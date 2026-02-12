Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?

RSC Anderlecht is op zoek naar een trainer, zoveel is duidelijk. En ook naar een Technisch Directeur, want ook de functie van Olivier Renard is vacant. Hallo Hein Vanhaezebrouck? Ook aan hem werd de vraag gesteld.

Hein Vanhaezebrouck was met Wesley Sonck te gast bij PlaySports in de omkadering rond het voetbal. En dus werd aan beiden ook de vraag gesteld of zij het zouden zien zitten om coach en/of Technisch Directeur te worden bij paars-wit.

Hein Vanhaezebrouck moet niet gebeld worden door Anderlecht

"Ik Technisch Directeur en Wesley Sonck trainer? Dat zou kunnen werken, denk ik. Maar ik denk niet dat ze ons gaan bellen. Mij toch al zeker niet, Wesley zouden ze misschien wel nog kunnen bellen", opende Hein Vanhaezebrouck de debatten.

"Maar mij gaan ze niet bellen, door de voorhistorie met Marc Coucke inderdaad. En zelfs als ze zouden bellen, dan zou ik zeggen: vriendelijk bedankt. Ik zit hier graag als analist", is het voor hem niet nodig nu een rol te gaan opnemen bij Anderlecht.

Anderlecht zal achter het net vissen, ook bij Wesley Sonck

Over naar Wesley Sonck. Mag hij gebeld worden door paars-wit? Ook de gewezen spits van onder meer Genk en Lierse is formeel: "Ze mogen mij altijd bellen, maar ik heb al gezegd dat ik niet echt uitkijk naar een trainersjob."



Lees ook... LIVE: Duwt Antwerp zinkend schip van Anderlecht helemaal onder water?›

"Een trainersjob is iets geworden waarbij je weet dat een paar maanden krijgt en dat je dan buiten vliegt. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Ik wil nog heel lang hier samenwerken en hier blijven", aldus Sonck. Anderlecht moet dus verder zoeken.