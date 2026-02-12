Bekerfeest voor Vincent Kompany en Bayern München, moeilijke avond voor andere Belgen

Het Bayern München van Vincent Kompany heeft RB Leipzig met 2-0 uitgeschakeld en stoot door naar de halve finales van de Duitse beker. Doelman Maarten Vandevoordt speelde een hoofdrol.

Bayern München heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Duitse beker na een beladen duel tegen RB Leipzig. Lange tijd zat de wedstrijd op slot en werd het verschil gemaakt in de details.

De spelers van Vincent Kompany kraakten de Leipzig- defensie pas in de tweede helft. Harry Kane opende de score koel vanop de stip, waarna Luis Díaz enkele minuten later de kloof verdubbelde na een knappe collectieve actie.

De strafschop volgde na een foutieve tussenkomst van Vandevoordt. Geen grote overtreding, maar de Belgische doelman raakte geen bal, maar wel een tegenstander. Verder liet hij wel een goede indruk na.

De 2-0-zege betekent dat Der Rekordmeister zich bij Leverkusen, Stuttgart en Freiburg voegt in de halve finales. Opnieuw een trofee om na te jagen voor de Belgische coach, die deze beker nog niet won met Bayern.

Einde verhaal voor het WK?

Bij Leipzig zette de avond ook de situatie van Johan Bakayoko in de schijnwerpers. De Rode Duivel bleef voor de tweede wedstrijd op rij negentig minuten op de bank. Met slechts drie doelpunten in vijftien wedstrijden oogt zijn seizoen voorlopig zorgwekkend.



Lees ook... Opvallende transfer in de maak? 'Ex-Anderlecht-speler van Kompany in beeld bij Bayern München'›

Als dit zo doorgaat, lijkt een selectie door Rudi Garcia in maart allerminst vanzelfsprekend. De concurrentie is groot en Bakayoko lijkt net op het verkeerde moment in een moeilijke periode te zitten.