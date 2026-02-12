Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"

Coach OH Leuven geeft het toe: "De plannen raken op"
OH Leuven verloor in de tussenronde van de Champions League tegen Arsenal met 0-4. En zo wordt de terugwedstrijd een heel lastige dobber voor de Leuvenaars. Dat beseft ook coach Arno Van den Abbeel.

OH Leuven probeerde heel wat andere dingen dan in de League Phase tegen Arsenal dan nu. "We hebben vandaag al andere dingen geprobeerd dan vorige keer", gaf ook coach Arno Van den Abbeel daarover aan tegen Sporza.

Arsenal gewoon beter dan OH Leuven

Toch was hij niet te beroerd om toe te geven dat The Gunners beter zijn dan OH Leuven momenteel: "Als je over twee wedstrijden zeven doelpunten tegen krijgt en er zelf geen maakt, geraken de plannen een beetje op."

"We moeten aanvaarden dat Arsenal meer kwaliteit heeft dan ons. Wij hadden geen slecht plan, maar we speelden tegen een heel sterke ploeg. Het ging vandaag een stap te vlug. Daar moeten we nog naartoe werken."

OH Leuven moet er blijven in geloven

"Het is geen schande dat we vandaag verliezen, dat is de logica die speelt. Het is heel moeilijk om hier over te gaan, want we gaan volgende week wellicht geen vijf doelpunten maken. Het siert mijn groep wel dat ze strijdvaardig blijven."


"Dat klein beetje geloof moet er altijd zijn, maar volgende week moeten we vooral genieten dat we op Arsenal mogen spelen. We proberen in schoonheid te eindigen. Het zou mooi zijn als het lukt om een doelpuntje te maken."

