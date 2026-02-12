Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge verraste tijdens de afgelopen wintermercato met de komst van Félix Lemarechal. De voormalige sterkhouder van Cercle Brugge was echter niet het plan A van blauw-zwart.

Club Brugge betaalde afgelopen januari 6,5 miljoen euro om Félix Lemarechal weg te plukken bij RC Strasbourg. De 22-jarige Fransman tekende een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion en wordt gezien als back-up én opvolger voor Hans Vanaken.

Al deed Club Brugge aanvankelijk een poging om een andere speler naar België te halen. Corriere dello Sport weet dat blauw-zwart eveneens een formeel bod heeft uitgebracht op Issa Doumbia.

Waarom ging de transfer van Issa Doumbia naar Club Brugge niet door?

Toeval of niet: blauw-zwart bood eveneens 6,5 miljoen euro voor de 22-jarige Italiaan met Ivoriaanse roots. Venezia FC liet echter meteen héél duidelijk blijken dat Doumbia niet op te pikken was in januari.

Venezia strijdt momenteel in de Italiaanse tweede klasse voor promotie naar de Serie A. I Lagunari willen de eigen kansen niet fnuiken door één van de sterkhouders te laten gaan.

Stevige concurrentie


Die boodschap kregen ook Southampton FC, Celtic FC en UD Espanyol te horen. Al moeten we ons ook de vraag stellen of Club Brugge zinnens was om meer dan tien miljoen euro te betalen voor Doumbia.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie B
Serie B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Venezia
Issa Doumbia
Felix Lemarechal

Meer nieuws

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden

23:00
3
"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

"De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

22:15
1
Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs Analyse

Club Brugge kan het ook anders en dat is goed nieuws voor de play-offs

17:15
2
En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

En de volgende verhuist naar de lappenmand: 'Deze geblesseerde Rode Duivel zorgt voor nog meer kopzorgen'

22:30
Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

Club Brugge verrast supporters met speciale aankondiging

17:00
Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

22:00
2
Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

Eerste bekerfinalist is bekend: vijf doelpunten en rode kaart kleuren bekerduel tussen Union en Charleroi

21:30
Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

Drama voor speler én België: 'Deze belangrijke Rode Duivel moet onder het mes en mist WK'

21:40
'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

'Manchester United mikt hoog en wil Engelse én Europese voetbaltop bestormen met deze topspeler'

21:20
1
Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

20:51
1
Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

Lucas Biglia verrast en laat weten dat hij aan de slag gaat bij deze Italiaanse topclub

21:00
1
Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

Als Mika Godts vertrekt bij Ajax... passeren RSC Anderlecht én vooral KRC Genk langs de kassa

20:40
1
Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler?

Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler?

00:41
1
OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

OFFICIEEL: UEFA en Real Madrid hebben deal over Champions League én Super League

20:20
Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht'

20:00
8
Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

Bayern München of Manchester City? 'Eerste gesprekken om Kompany terug naar City te halen zijn gevoerd'

19:40
1
Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

Slachtoffer van elleboogstoot Jules Gaudin laat van zich horen

17:50
Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp

17:40
48
Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

Stunt Ajax met de komst van Xavi als coach? Technisch directeur reageert en ontkent niét

19:20
Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

Mathijssen maakt opvallend vergelijking: "Dat is alsof Olivier Deschacht trainer zou worden bij Club Brugge"

19:00
1
Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

Van bekerwinst met Genk in 2009 naar halve finale in 2026: bijzonder duel tussen twee ex-ploegmaats

18:40
Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

Anderlecht is op alles voorbereid: dit zegt Jérémy Taravel voor bekerwedstrijd op Antwerp

18:20
5
Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

Rode Duivel wekt de interesse van Europese topclubs en heeft ook Rudi Garcia overtuigd

18:00
Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

Coach van RB Leipzig waarschuwt het Bayern van Vincent Kompany

17:20
Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

Joseph Oosting heeft goed en slecht nieuws voor bekerclash tegen Anderlecht

16:30
4
Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

Sterkhouder van SK Beveren doet boekje open over trainen met Vincent Kompany

16:15
De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

16:00
4
Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

Edward Still wilde nóg een belangrijk Anderlecht-figuur meenemen naar Watford

15:30
4
Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

Norwich in topvorm: dit heeft Philippe Clement erover te zeggen

14:20
Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

Jean Butez (ex-Antwerp) op weg naar het WK 2026? Dit zegt de doelman er zelf over

15:00
1
Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had Analyse

Standard had mooie plannen, maar... nu blijkt dat Ivan Leko toch gelijk had

11:40
7
Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

Loting in Brussel voorspelt niet veel goeds: dit zijn mogelijke Nations League-tegenstanders van België

14:00
3
Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

Wereldkampioene spreekt over haar nieuwe rol bij Arsenal

13:15
Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

Hugo Broos houdt zich niet in en is snoeihard voor Anderlecht

13:30
12
Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

Philippe Clement doet Norwich herleven: indrukwekkende reeks gaat verder

13:00
OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

12:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden" Nelvafrel Nelvafrel over Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven Nelvafrel Nelvafrel over "De bal is rond, maar we weten hoe laat het is" Joe Joe over Opvallende wending voor Moussa Diarra vlak voor bekerwedstrijd tegen Antwerp bink bink over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Anderlecht heeft nog twee topkandidaten voor trainerspositie: ex-Club Brugge-coach of ex-Feyenoord-speler? JaKu JaKu over Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht' Venom#13 Venom#13 over Union SG - Charleroi: 4-1 Dirk1897 Dirk1897 over Waarom Club Brugge veertig miljoen euro weigerde: Joel Ordoñez zal komende zomer héél symbolische kaap ronden roodwit1880 roodwit1880 over Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved