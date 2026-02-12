Was Lemarechal plan B? 'Club Brugge zag miljoenenbod op deze speler geweigerd worden'

Club Brugge verraste tijdens de afgelopen wintermercato met de komst van Félix Lemarechal. De voormalige sterkhouder van Cercle Brugge was echter niet het plan A van blauw-zwart.

Club Brugge betaalde afgelopen januari 6,5 miljoen euro om Félix Lemarechal weg te plukken bij RC Strasbourg. De 22-jarige Fransman tekende een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion en wordt gezien als back-up én opvolger voor Hans Vanaken.

Al deed Club Brugge aanvankelijk een poging om een andere speler naar België te halen. Corriere dello Sport weet dat blauw-zwart eveneens een formeel bod heeft uitgebracht op Issa Doumbia.

Waarom ging de transfer van Issa Doumbia naar Club Brugge niet door?

Toeval of niet: blauw-zwart bood eveneens 6,5 miljoen euro voor de 22-jarige Italiaan met Ivoriaanse roots. Venezia FC liet echter meteen héél duidelijk blijken dat Doumbia niet op te pikken was in januari.

Venezia strijdt momenteel in de Italiaanse tweede klasse voor promotie naar de Serie A. I Lagunari willen de eigen kansen niet fnuiken door één van de sterkhouders te laten gaan.

Stevige concurrentie



Die boodschap kregen ook Southampton FC, Celtic FC en UD Espanyol te horen. Al moeten we ons ook de vraag stellen of Club Brugge zinnens was om meer dan tien miljoen euro te betalen voor Doumbia.