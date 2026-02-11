Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven

Titelverdediger Arsenal maakt zeer veel indruk tegen OH Leuven
Foto: © photonews

OH Leuven zal zich behoudens een mirakel niet plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. In de heenwedstrijd van de tussenronde onderging het tegen uittredend kampioen Arsenal meer dan de wet van de sterkste.

"Het gaat niet goed met het Belgisch vrouwenvoetbal." Een quote van Arno Van den Abbeel, coach bij de vrouwen van OH Leuven. Opmerkelijk, want hij wist zijn team te kwalificeren bij de beste twaalf ploegen van Europa.

In de tussenronde tegen Arsenal zouden ze echter de wet van de sterkste moeten ondergaan. Na de match in Leuven is de terugwedstrijd in Engeland zelfs al wat overbodig geworden, ook al deden de Leuvenaars twintig minuten vrij goed mee.

Arsenal maakt brandhout van OH Leuven

Qua balbezit hadden The Gunners wel al getoond dat ze een klasse beter waren, maar de Leuvenaars wilden zich niet zomaar naar de slachtbank laten voeren. Dat deed de coach met een type-elftal zonder grote verrassingen.

Halfweg de eerste helft maakte Maanum er op een snedige voorzet vanop rechts 0-1 van, nog voor de rust kon Smith op aangeven van Kelly met een echten spitsengoal uitpakken om de score te verdubbelen. Doelvrouw Seynhaeve hield Smith voor rust nog van de 0-3.



Lees ook... "De bal is rond, maar we weten hoe laat het is"

Na de pauze kwam die er toch, toen alweer Maanum snel de netten deed trillen. De wedstrijd zo helemaal gespeeld en de terugwedstrijd quasi overbodig gemaakt, heet dat. Halfweg de tweede helft maakte Russo er zelfs nog 0-4 van, waardoor het ticket voor de kwartfinales al geboekt kan worden.

Arsenal maakt terugwedstrijd tegen OH Leuven overbodig

"We moeten vooruit in het vrouwenvoetbal en de competitie blijft steken", aldus nog Van den Abbeel vooraf in Het Nieuwsblad. Sterkere concurrentie in eigen land - zoals de voorbije jaren aan de top met Anderlecht - kan helpen om ook Europees nog een stapje te zetten.

Tegen Arsenal liet OH Leuven alvast zien dat ze nog een aantal stappen moeten zetten in hun ontwikkeling. Net als in december - toen in de League Phase met 0-3 van Arsenal werd verloren - kreeg OH Leuven nauwelijks kansen. Mertens miste de beste in de slotminuut - net naast. 

