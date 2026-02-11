OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer

OFFICIEEL: Grote zorgen bij Tottenham, dat op zoek moet naar nieuwe trainer
Thomas Frank is woensdag ontslagen als trainer van Tottenham. Dit gebeurde na de nederlaag van de Spurs tegen Newcastle (1-2). Vooral in de Premier League liet zijn ploeg het afweten dit seizoen.

Hoewel Tottenham erin slaagde een sterke campagne neer te zetten in de Champions League door zich via een plaats in de top acht te kwalificeren voor de achtste finales, is het verhaal in de Premier League helemaal anders. De club staat momenteel zestiende, op vijf punten van de degradatiezone.

Rampzalige balans in de Premier League

In 26 competitiewedstrijden verloor Tottenham elf keer, won het zeven keer en speelde het acht keer gelijk. "De club heeft beslist om een wijziging door te voeren in de functie van hoofdtrainer van het mannenteam en Thomas Frank zal vandaag vertrekken", schreef Tottenham in een officieel communiqué.

"Thomas werd aangesteld in juni 2025 en we waren vastberaden hem de tijd en steun te geven die nodig waren om samen aan de toekomst te bouwen. De resultaten en prestaties hebben de Raad van Bestuur er echter toe gebracht te besluiten dat een verandering op dit moment van het seizoen noodzakelijk is", klinkt het verder nog.

De 1-2-nederlaag tegen Newcastle kostte de coach dus zijn job. Toch was Thomas Frank nog heel gerust in zijn rol na de verliespartij. Dat liet hij merken in een interview met TNT Sports.


"Ik heb maandag met de eigenaars gesproken. Ik begrijp hun frustratie en het is het makkelijkst om naar mij te wijzen. Dat hoort helaas bij het vak. Ik zal dag en nacht werken om de situatie om te keren, maar dit is niet het werk van één persoon. Het is duidelijk dat we moeten verbeteren en dat ik daaraan moet bijdragen."

Premier League
Arsenal
Brentford
Thomas Frank

