"Als je een speler daarop beoordeelt, ben je een kleine club": Anthony Vanden Borre is 'zijn' Anderlecht kwijt

Foto: © photonews
Anthony Vanden Borre herkent Anderlecht niet meer. Naast de instabiliteit van de club op en buiten het veld, betreurt hij het verlies van identiteit rond de jeugdopleiding.

Het begeleiden van jongeren is een thema dat bijzonder aanspreekt bij Anthony Vanden Borre. De voormalige Rode Duivel maakte fouten in zijn carrière en werkt nu bij RAAL zodat de mensen van La Louvière niet in dezelfde valkuilen terechtkomen.

Maar hij houdt natuurlijk nog steeds een oogje in het zeil bij Anderlecht. En hij vindt het niet goed wat hij daar ziet. "Laten we vijf jaar slecht spelen, maar laten we op z'n minst kwaliteit opleiden. Zodat we nadien mooi voetbal kunnen spelen. Want om mooi voetbal, dat champagnevoetbal zoals men zegt, te hebben, heb je net iets andere spelers nodig", legt hij uit in de uitzending 'En Off'.

Spelers te veel geformatteerd om in het keurslijf te passen?

"Andere spelers, dat zijn andere karakters. Ze hebben liefde nodig, begeleiding. Dat is precies wat al die jongeren uit de wijken nodig hebben. Ze vragen niet meer dan dat", vervolgt hij.

Daarin ziet hij verandering in de aanpak van de trainers uit Neerpede: "Als club, vanaf het moment dat je een jongen beoordeelt op zijn manier van praten, lopen of aankomen op het trainingscentrum... vergeet het maar. Dat betekent dat je een kleintje bent, een kleine club. Anderlecht moet weer een grote club worden".

Heeft Sporting vergeten wat zijn kracht was, zijn kweekvijver? VDB doet er nog een schep bovenop. "Ik heb het niet over titels of gewonnen wedstrijden; Anderlecht is een grote club omwille van zijn identiteit, zijn ziel. Maar dat is allemaal weg. Dat moet teruggevonden worden. En dat begint in Brussel." Nog een pleidooi voor de terugkeer van Jean Kindermans?

1 reacties
