De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

Het ging razendsnel voor Edward Still. Nauwelijks vertrokken bij Anderlecht na twee nederlagen, of hij tekende al bij Watford. In Engeland wacht hem meteen een duidelijke missie.

Edward Still stond niet lang aan het roer bij Anderlecht. Na het ontslag van Besnik Hasi nam hij over in Brussel, maar na twee nederlagen besloot hij al om te vertrekken.

Vrijdag, daags na de pijnlijke verliespartij tegen Antwerp in de Croky Cup was er al contact met Watford. Zondag verloor paars-wit van Racing Genk en een dag later tekende Still bij zijn nieuwe werkgever.

Het ging heel snel voor de ex-interim-coach van Anderlecht. In een eerste kort interview met de clubmedia was Still meteen heel enthousiast. "Ik ben ontzettend blij. Ik ben enorm trots en gelukkig om hier te zijn", vertelde hij via de clubwebsite.

De eerste woorden van Edward Still als Watford-coach

"Dit is een club met een grote plaats in het Engelse voetbal en een fantastische geschiedenis. Alle focus zal liggen op zo snel mogelijk wedstrijden winnen en het maximale uit de spelers halen", gaat hij verder.

"Supporters mogen een ploeg verwachten die agressief is, defensief heel compact speelt en met veel tempo aanvalt", aldus Still. Watford staat momenteel op de 11e plaats in de Championship.