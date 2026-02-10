Anthony Vanden Borre laat van zich horen over malaise Anderlecht: "Zo heeft het weinig zin"

Anthony Vanden Borre blijft zich sterk verbonden voelen met Anderlecht, ook nu hij zelf niet meer actief is bij de club. De huidige malaise is een doorn in zijn oog.

“Uiteraard, Anderlecht blijft mijn club”, klinkt het duidelijk in HUMO. “Het doet pijn om te zien hoe de ploeg afglijdt, maar daarom is het de mijne niet minder.”

De ex-Rode Duivel was onlangs nog aanwezig in het Lotto Park voor een huldiging van jeugdtrainer René Peeters. Dat moment maakte indruk op hem. “Voor iemand die zoveel heeft betekend voor Neerpede zou geen moeite te veel mogen zijn. Er hadden veel meer oud-spelers aanwezig moeten zijn.”

Over de sportieve situatie bij paars-wit is Vanden Borre kritisch, al blijft hij tegelijk hoopvol. Hij ziet dat de club zoekt naar oplossingen, maar benadrukt dat duidelijkheid cruciaal is. “Bij Anderlecht heerst nog te veel onduidelijkheid. Als je zelf niet weet welke richting je uit wilt, heeft het weinig zin om allerlei beslissingen te nemen.”

Anthony Vanden Borre wil ook duidelijkheid zien bij Anderlecht

Een mogelijke terugkeer van oud-spelers zoals Romelu Lukaku of Youri Tielemans ziet hij wel zitten, maar niet zonder voorwaarden. “Het zou goed zijn mocht Romelu terugkeren. Of Youri. Spelers van dat niveau kunnen helpen, maar het zal niet makkelijk zijn.”

Daarbij verwijst hij impliciet naar eerdere projecten bij de club. “Denk aan wat Vincent is overkomen. Dat toont hoe moeilijk het is als de structuur niet duidelijk genoeg is.”





Zelf focust Vanden Borre vandaag op zijn werk met jonge spelers bij La Louvière, ver weg van de schijnwerpers. “We delen een paars-wit verleden en praten nog over Anderlecht”, zegt hij over zijn band met ex-ploegmaats. “Maar ik wil vooral iets betekenen in een rol waar ik jongeren kan helpen groeien.”