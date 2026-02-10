Zorgwekkende situatie bij Standard doet vragen rijzen over werking

De ziekenboeg van Standard liep zondag in Brugge opnieuw over, met maar liefst zeven geblesseerde spelers. Voor trainer Vincent Euvrard is dit helaas geen nieuw probleem.

Ibe Hautekiet vatte het treffend samen: “Je kijkt om je heen tijdens de lunch en ziet overal spelers met een bandage. Het lijkt wel een ziekenhuis", klonk het bij La Dernière Heure.

Euvrard had gehoopt dat het nieuwe jaar een frisse start zou betekenen voor zijn kern, na een moeilijk 2025 vol fysieke tegenslagen. Maar die hoop werd al snel de kop ingedrukt bij de terugkeer van het team uit Portugal.

Voor de wedstrijd tegen Charleroi moest de coach al de forfaits noteren van Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo en Mohammed El Hankouri, terwijl Marlon Fossey nog in revalidatie zat. Daarbovenop kwamen de afwezigheden van Boli Bolingoli en Alexandro Calut.

De vele blessures roepen vragen op bij Standard

Sinds de hervatting van de competitie waren minstens vijf spelers per match geblesseerd of in herstel, wat een constante puzzel opleverde voor Euvrard. Tijdens de wedstrijd in Brugge miste Standard zelfs zeven spelers, terwijl Karamoko geschorst was. Fossey moest halverwege de eerste helft uit voorzorg worden vervangen, en ook Bates en Steeven Assengue konden niet het volledige duel volmaken.



De toename van blessures roept vragen op over preventie en begeleiding. Hautekiet benadrukt dat er intern wordt overlegd met dokters en fysio’s, maar dat zelfs hij zelf soms moest spelen met tape en pijnstillers. Euvrard noemt de situatie “zeer zorgwekkend” en ziet dat communicatie tussen medisch en sportief personeel nog verbeterd kan worden.