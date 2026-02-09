Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

KRC Genk is niet meer dat dode vogeltje van een paar weken geleden. De Limburgers haalden het zondag overtuigend van Anderlecht en lijken na een moeilijke periode weer op het juiste spoor te zitten. Volgens trainer Nicky Hayen leeft het geloof opnieuw binnen de spelersgroep.

Onder Hayen kreeg Genk de voorbije weken een ander gezicht, al wil de coach zelf niet alle lof opstrijken. “Je ziet het zelf: het verschil met drie weken geleden is groot. De spelers komen weer met plezier naar de club. Dit momentum moeten we zo lang mogelijk vasthouden.”

De trainer zag vooral de mentaliteit opnieuw groeien. Na de nederlaag bij Zulte Waregem klaagde hij nog over een gebrek aan strijdlust, maar dat beeld is nu veranderd. “We hopen dat de trein vertrokken is. We hebben eindelijk eens een volledige week goed kunnen doortrainen en dat was duidelijk te merken.”

Nicky Hayen heeft de mentaliteit veranderd in de Genkse spelersgroep

Toch blijft Hayen kritisch voor zijn ploeg. “Het kan nog beter en sneller. Soms was het nog wat gezapig, maar als je met 2-0 wint, heb je het gewoon goed gedaan.”

De strijd om de top zes lijkt plots weer haalbaar, al wil Hayen daar niet te ver op vooruitlopen. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We hebben een goede trainingsweek achter de rug, maar alles kan nog beter. Al moet ik mijn jongens ook krediet geven.”

Het herwonnen vertrouwen is volgens de Genkse T1 vooral iets om vast te houden richting het slot van de competitie. “Dit gevoel willen we doortrekken voor de rest van het seizoen.”