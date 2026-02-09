Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil

Nicky Hayen heeft Genk-spelers waar hij ze wou hebben: dit maakt het verschil
Foto: © photonews

KRC Genk is niet meer dat dode vogeltje van een paar weken geleden. De Limburgers haalden het zondag overtuigend van Anderlecht en lijken na een moeilijke periode weer op het juiste spoor te zitten. Volgens trainer Nicky Hayen leeft het geloof opnieuw binnen de spelersgroep.

Onder Hayen kreeg Genk de voorbije weken een ander gezicht, al wil de coach zelf niet alle lof opstrijken. “Je ziet het zelf: het verschil met drie weken geleden is groot. De spelers komen weer met plezier naar de club. Dit momentum moeten we zo lang mogelijk vasthouden.”

De trainer zag vooral de mentaliteit opnieuw groeien. Na de nederlaag bij Zulte Waregem klaagde hij nog over een gebrek aan strijdlust, maar dat beeld is nu veranderd. “We hopen dat de trein vertrokken is. We hebben eindelijk eens een volledige week goed kunnen doortrainen en dat was duidelijk te merken.”

Nicky Hayen heeft de mentaliteit veranderd in de Genkse spelersgroep

Toch blijft Hayen kritisch voor zijn ploeg. “Het kan nog beter en sneller. Soms was het nog wat gezapig, maar als je met 2-0 wint, heb je het gewoon goed gedaan.” 

De strijd om de top zes lijkt plots weer haalbaar, al wil Hayen daar niet te ver op vooruitlopen. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We hebben een goede trainingsweek achter de rug, maar alles kan nog beter. Al moet ik mijn jongens ook krediet geven.”

Lees ook... Hij kon al in 2022 naar Anderlecht: het onwaarschijnlijke parcours van Jérémy Taravel
Het herwonnen vertrouwen is volgens de Genkse T1 vooral iets om vast te houden richting het slot van de competitie. “Dit gevoel willen we doortrekken voor de rest van het seizoen.”

22:30
20:00
3
23:00
18:40
18:20
5
21:14
9
20:40
1
19:40
19
17:48
2
19:50
1
22:15
21:40
16:30
6
21:00
20:30
15:30
8
12:00
2
20:20
19:30
10:40
19:20
2
14:20
19:00
18:45
09:30
5
17:40
1
11:20
2
08:20
17:00
17:20
1
15:45
3
16:00
9
14:00
34
07:20
20
15:15
1
14:50

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

