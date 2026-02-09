Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

Anderlecht zag twee spelers rood pakken tegen Antwerp afgelopen week. Het bondsparket vordert nu ook effectief drie speeldagen schorsing voor Moussia Diarra.

Afgelopen week ging Anderlecht in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Antwerp in de Croky Cup. Deze week staat de terugwedstrijd op de Bosuil op de planning.

Buiten de nederlaag was er nog slecht nieuws bij Anderlecht, want twee spelers kregen rood. Killian Sardella pakte twee keer geel en Moussa Diarra kreeg vijf minuten later rechtstreeks rood.

Drie speeldagen schorsing dreigen voor Diarra

En die kaart was terecht. Diarra ging roekeloos door op de kuit/achillespees van Antwerp-speler Marwan Al-Sahafi. Gelukkig viel de schade goed mee bij hem.

Volgens Het Laatste Nieuws werden er nu ook effectief drie speeldag gevorderd voor de winteraanwinst van paars-wit. Eerder werd dit al voorgesteld.

Hij krijgt ook een boete van 3.000 euro. Indien paars-wit ervoor kiest om de sanctie te accepteren, mist hij de bekerwedstrijd tegen Antwerp en de competitieduels tegen La Louvière en Zulte Waregem.