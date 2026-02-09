Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra

Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zag twee spelers rood pakken tegen Antwerp afgelopen week. Het bondsparket vordert nu ook effectief drie speeldagen schorsing voor Moussia Diarra.

Afgelopen week ging Anderlecht in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Antwerp in de Croky Cup. Deze week staat de terugwedstrijd op de Bosuil op de planning.

Buiten de nederlaag was er nog slecht nieuws bij Anderlecht, want twee spelers kregen rood. Killian Sardella pakte twee keer geel en Moussa Diarra kreeg vijf minuten later rechtstreeks rood.

Drie speeldagen schorsing dreigen voor Diarra

En die kaart was terecht. Diarra ging roekeloos door op de kuit/achillespees van Antwerp-speler Marwan  Al-Sahafi. Gelukkig viel de schade goed mee bij hem.

Volgens Het Laatste Nieuws werden er nu ook effectief drie speeldag gevorderd voor de winteraanwinst van paars-wit. Eerder werd dit al voorgesteld.

Lees ook... Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht
Hij krijgt ook een boete van 3.000 euro. Indien paars-wit ervoor kiest om de sanctie te accepteren, mist hij de bekerwedstrijd tegen Antwerp en de competitieduels tegen La Louvière en Zulte Waregem.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Moussa Diarra

Meer nieuws

Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht

20:00
Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht? Analyse

Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht?

18:40
Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord

19:40
5
Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

Vijf en drie speeldagen schorsing gevorderd: zware straffen dreigen voor Cercle Brugge en Charleroi

20:30
STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

20:20
Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots

19:50
1
OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

OFFICIEEL: Anderlecht bleek een tussenstop, Edward Still en Karim Belhocine gaan aan de slag in Engeland

17:48
1
Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans

16:30
5
Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren

15:30
8
"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

12:00
2
Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

Frédéric Taquin doet opvallende uitspraak: "Ik had zin om hem een klap te geven, maar ook om hem te omhelzen"

19:30
Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:40
Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

19:20
2
CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

14:20
Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

Cristiano Ronaldo neemt beslissing: nukkige sterspeler vindt het welletjes

19:00
Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

Serieuze domper voor Patro Eisden Maasmechelen: bijzonder zware blessure voor basisspeler

18:45
"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

09:30
5
Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

Standard komt met 'belangrijke mededeling' voor iedereen die naar Sclessin gaat

17:40
1
"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

11:20
2
Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

08:20
Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

Club Brugge komt met mooi nieuws naar buiten: contractverlenging tot 2029

17:00
Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

17:20
1
📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

15:45
3
Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs

16:00
9
Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

14:00
32
Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

07:20
18
Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen Reactie

Dankzij een nieuw wapen: Forbs onthult hoe tegenstanders hem nog meer moeten vrezen

15:15
1
🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar" Reactie

🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar"

14:50
Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

13:00
3
OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
31
Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

Na Thibaut Courtois binnenkort een tweede Belgische doelman in La Liga?

15:00
1
Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

08:40
14
Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

13:30
2
'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

09:04
25
Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

12:20
5
Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

12:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht A30 A30 over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord fierce fierce over Nu is het zeker: hoe Edward Still staalhard loog tegen de Anderlecht-fans Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" Madeiros Madeiros over Deze twee kandidaten halen de Champions' Play-offs volgens Patrick Goots ontleder ontleder ontleder ontleder over Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Degryse ziet al één club afhaken in de strijd om de Champions' Play-offs JaKu JaKu over Gaat Anderlecht akkoord? Zoveel speeldagen vordert bondsparket effectief voor Moussa Diarra Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht zit zonder trainer én sportief directeur: CEO Kenneth Bornauw zegt wat er gaat gebeuren JaKu JaKu over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved