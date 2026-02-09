Eindelijk goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

Sinds begin november buiten strijd, is Roméo Lavia eindelijk terug op training bij Chelsea. De club wil zijn revalidatie echter niet overhaasten, zodat hij dit keer definitief kan terugkeren.

Al op jonge leeftijd trainde Roméo Lavia mee met de A-kern van Manchester City, maar sinds het begin van zijn carrière kampt hij met fysieke problemen. Iets waar voorlopig nog geen einde aan kwam.

Ondanks zijn ontwikkeling is dat niet veranderd voor de 22-jarige verdedigende middenvelder, die sinds zijn komst naar Chelsea in de zomer van 2023 slechts 30 wedstrijden speelde voor het eerste elftal.

Dit seizoen kwam Lavia in alle competities samen zeven keer in actie, goed voor amper 240 minuten. Sinds begin november is hij opnieuw buiten strijd door een enkelblessure.

Roméo Lavia terug op training bij Chelsea

Op zijn persconferentie bracht trainer Liam Rosenior wel positief nieuws. Roméo Lavia is opnieuw aangesloten bij de groep en traint weer mee bij Chelsea. Een terugkeer in competitieverband zou binnen enkele weken mogelijk zijn.

"Het is geweldig om hem terug te zien", aldus de Chelsea-coach. "We hebben een zeer gedetaileerd plan voor hem uitgewerkt, zodat hij, wanneer hij terugkeert, dat ook definitief kan doen." Rosenior hoopt eindelijk het volledige potentieel te zien van de jonge Rode Duivel, die voor meer dan 60 miljoen euro werd overgenomen van Southampton.



