Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Paul Gheysens rondt een belangrijke verkoop af in België. De transactie is een absolute noodzaak in de financiële herstructurering van zijn bedrijven.

Gheysens verkoop topproject in Knokke-Heist

De vastgoedondernemer doet afstand van de geplande ontwikkeling in Knokke, een dossier dat jarenlang zijn grootste Belgische ambitie vormde. Het terrein van 120 hectare was voorzien voor een golfcomplex met onder andere een hotel en congresruimte.

De verkoop gaat naar een consortium rond Peter Taffeiren, die eerder bezwaar had gemaakt tegen de plannen van Gheysens, zo meldt De Standaard. Zijn verzet richtte zich op de impact op het polderlandschap. De nieuwe eigenaars zullen het project naar verwachting bijsturen om de meest omstreden elementen te temperen.

Verkoopt Gheysens RAFC binnenkort?

De transactie valt samen met een belangrijke deadline van Gheysens. Door jaren van expansie in meerdere landen en bijkomende investeringen in onder meer Antwerp FC, liep de schuldenlast sterk op.

De verkoop volgt kort nadat in Polen een obligatie van 57 miljoen euro moest worden afgelost. Volgens het bedrijf werd daarbij ook eigen kapitaal ingebracht. Gheysens probeert al langer activa te gelde te maken, en de vrees is dat hij Royal Antwerp FC binnenkort ook van de hand zal doen.

Hoe groot de minwaarde op de 109 miljoen euro van het golfproject in Knokke-Heist zal zijn, blijft voorlopig onduidelijk, maar dat het om een aanzienlijk bedrag gaat, staat buiten kijf.



Gheysens ontkent echter bij Het Laatste Nieuws dat het project in Knokke verkocht zou zijn. “Later vandaag komen we wellicht met een statement”, klinkt het bij Ghelamco aan de krant.