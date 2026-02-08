Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

Club Brugge heeft thuis nog eens een gemakkelijke overwinning geboekt. Al was de voorbereiding op de wedstrijd tegen Standard met heel wat afwezigen niet gemakkelijk voor Ivan Leko.

Leko tevreden met 3-0 zege van Club Brugge tegen Standard

Na de nederlaag op Union moest Club Brugge zich nog maar eens herpakken om de kloof met de leider niet groter te laten worden. En dat deden de mannen van Ivan Leko ook, aan de rust stond het al 3-0.

Ivan Leko was dan ook tevreden. "We hebben goed voetbal gebracht en de spelers hebben met veel energie gespeeld, waardoor we een uitstekende prestatie hebben neergezet. We hebben zo opnieuw een stap voorwaarts gezet."

Vijf zieken bij Club Brugge

Ondanks de makkelijke overwinning verliep de voorbereiding van Club moeilijk. "Tzolis en Vermant vielen ziek uit, ze moesten overgeven. Ook Spileers, Reis en Sandra hadden dezelfde symptomen. Daardoor moest ik deze ochtend nog veel veranderen."

"Iedereen heeft het echter uitstekend gedaan." Toch zag Leko nog eens iets wat beter kon. "Toen we met 3-0 uit de kleedkamer kwamen, weet je dat er nonchalance kan opduiken. De eerste tien minuten na de rust waren wat minder, maar daarna hebben we ons herpakt."

Na de rust kon Club niet meer scoren, waardoor het 3-0 bleef. "We hadden nog enkele kansen om ook een vierde of vijfde keer te scoren, maar dat lukte niet." Zondag trekt Club naar de buren van Cercle.