🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

Anderlecht zakt steeds dieper weg. Paars-wit verloor zondagnamiddag met 2-0 op het veld van Racing Genk en voelde zich na afloop bovendien benadeeld. Vooral bij het openingsdoelpunt laaide de frustratie hoog op.

Anderlecht blijft diep in de problemen zitten. Paars-wit ging zondagnamiddag met 2-0 onderuit op het veld van Racing Genk. De Limburgers wisten de wedstrijd pas laat naar zich toe te trekken.

Pas in minuut 68 kon Yira Sor de score openen na een knappe steekpass. Robin Mirisola diende Anderlecht na 84 minuten spelen de doodsteek toe met een kopbal. Over dat eerste doelpunt is echter heel wat discussie.

Discussie rond eerste goal zet kwaad bloed bij paars-wit

Kort voor de goal viel werd Nathan Saliba namelijk geraakt door Genk-spits Aaron Bibout. De Canadees bleef liggen en bleek ook een bloedende lip te hebben.

De VAR keek lange tijd naar het doelpunt maar keurde het uiteindelijk goed. Een beslissing waar paars-wit uiteraard niet tevreden mee was.

Er werd ook naar buitenspel gekeken, maar volgens de offsidelijn was daar geen sprake van. Volgens Anderlecht had de fase nooit mogen doorgaan, maar scheidsrechter en VAR grepen niet in, tot grote woede van de Brusselaars.



