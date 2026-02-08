Datum: 08/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Stadion: Achter de Kazerne

Door de nederlagen van Gent en Charleroi kunnen KV Mechelen en Antwerp een gouden zaak doen in de strijd voor een ticketje voor Play-off 1. Vanderbiest kiest voor een basiself met Konaté, Antonio en Vanrafelghem. Ten opzichte van de vorige competitiematch doet Oosting een beroep op Dierckx.

Tijd   Rust 
Kevin Vanbuggenhout
Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Marsa brengt met een ferme rush langs links nog eens een ferme Mechelse counter op gang. Uiteindelijk wordt er wel buitenspel van een ploegmaat gesignaleerd.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
42
 De rust komt stilaan in zicht. Antwerp kan stellen dat het in de kansenverhouding zeker niet onder ligt, maar het staat wel 1-0 achter.
38
 Vervangen Daam Foulon
Ingevallen Marwan Al-Sahafi
Foulon moet al naar de kant tegen zijn ex-ploeg, mogelijk door een blessure.
35
 Afgekeurd doelpunt
Antwerp scoort via Tsunashima nadat de bal terug in het pak is gekopt, maar er zou ook handspel mee begaan zijn. Daar fluit Lothar D'Hondt alvast voor. Geen doelpunt dus voor Antwerp, voorlopig.
33
 Ondertussen is de bal wel vaker voor Antwerp en kiest Mechelen meer voor de organisatie. Niet geheel onlogisch bij deze tussenstand.
29
 Vandeplas probeert met een actie voorbij St. Jago te gaan, maar de bal is te ver en het wordt een doeltrap. Vandeplas claimt tevergeefs nog een overtreding.
25
 Na een vrije trap van Servais valt een kopbal van de vrijstaande St. Jago maar net naast doel.
21
 Janssen dreigt
Janssen wordt bereikt in de zestien en hij vindt het gaatje voor een schot richting de verste hoek. Miras kan de botsende poging naar behoren verwerken.
19
 Het wedstrijdbegin is verlopen zoals ze het bij Mechelen voor ogen hadden. Dit nog zeventig minuten volhouden, zal Vanderbiest denken.
15
 Antwerp laat zich een eerste keer opmerken met een schot van Janssen, die uit de draai over mikt. Er was ook gevlagd voor buitenspel.
11

Goal 		Doelpunt van Myron van Brederode (Jose Marsa)
Een prachtige tegenaanval van KVM. Na een splijtende pass van Marsa staat Van Brederode alleen voor doel en de Nederlander schuift de 1-0 binnen.
9
 Het is niet verrassend dat we vroeg in de wedstrijd nog geen grote kansen noteren. In principe beschikken beide teams over een vrij solide defensie.
5
 Het is voornamelijk KV Mechelen dat de bal heeft in de openingsminuten, al is er nu wel even balverlies na een mindere pass van Konaté. Als KV een punt thuishoudt, duikt het altijd de top zes in. Als Antwerp wint daarentegen, dan komt het op gelijke hoogte van Gent, Charleroi en KVM.
1
 Na een onderschepping trekt KV meteen naar voren. Vanrafelghem besluit vanuit een scherpe hoek naast.
1
 Ze zijn eraan begonnen Achter de Kazerne.
1
 KV Mechelen - Antwerp: 0-0
19:15
 Welkom Achter de Kazerne. Fijn dat jullie deze wedstrijd met ons op de voet gaan volgen. Zodadelijk de aftrap!
KV Mechelen (KV Mechelen - Antwerp)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Jose Marsa - Bill Antonio - Kerim Mrabti - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem
Bank: Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Halil Ozdemir - Lovro Golic - Moncef Zekri - Massimo Decoene

Antwerp (KV Mechelen - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Thibo Somers - Dennis Praet - Xander Dierckx - Daam Foulon - Christopher Scott - Vincent Janssen - Gerard Vandeplas
Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Orseer Achihi

Vooraf
KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.31  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
St. Jago Tommy 6.89  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Konaté Mory 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Marsa Jose A 7.26  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Antonio Bill 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim 6.72  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
Hammar Fredrik 6.99  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Servais Mathis 6.82  
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
van Brederode Myron 7.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Boersma Bouke  
Vanrafelghem Keano 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Ozdemir Halil  
Golic Lovro  
Zekri Moncef  
Decoene Massimo  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.05  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Verstraeten Andreas 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
Tsunashima Yuto 6.86  
  • Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Van Den Bosch Zeno 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Somers Thibo 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 2
Praet Dennis 6.45  
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Dierckx Xander 6.13  
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Foulon Daam 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Scott Christopher 6.17  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Janssen Vincent 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vandeplas Gerard 5.86  
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Bijl Glenn  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
Achihi Orseer  
Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Antwerp Antwerp
