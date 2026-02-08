Kevin Vanbuggenhout



Marsa brengt met een ferme rush langs links nog eens een ferme Mechelse counter op gang. Uiteindelijk wordt er wel buitenspel van een ploegmaat gesignaleerd.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



42

De rust komt stilaan in zicht. Antwerp kan stellen dat het in de kansenverhouding zeker niet onder ligt, maar het staat wel 1-0 achter.



38

Daam Foulon

Marwan Al-Sahafi

Foulon moet al naar de kant tegen zijn ex-ploeg, mogelijk door een blessure.



35

Afgekeurd doelpunt

Antwerp scoort via Tsunashima nadat de bal terug in het pak is gekopt, maar er zou ook handspel mee begaan zijn. Daar fluit Lothar D'Hondt alvast voor. Geen doelpunt dus voor Antwerp, voorlopig.



33

Ondertussen is de bal wel vaker voor Antwerp en kiest Mechelen meer voor de organisatie. Niet geheel onlogisch bij deze tussenstand.



29

Vandeplas probeert met een actie voorbij St. Jago te gaan, maar de bal is te ver en het wordt een doeltrap. Vandeplas claimt tevergeefs nog een overtreding.



25

Na een vrije trap van Servais valt een kopbal van de vrijstaande St. Jago maar net naast doel.



21

Janssen dreigt

Janssen wordt bereikt in de zestien en hij vindt het gaatje voor een schot richting de verste hoek. Miras kan de botsende poging naar behoren verwerken.



19

Het wedstrijdbegin is verlopen zoals ze het bij Mechelen voor ogen hadden. Dit nog zeventig minuten volhouden, zal Vanderbiest denken.



15

Antwerp laat zich een eerste keer opmerken met een schot van Janssen, die uit de draai over mikt. Er was ook gevlagd voor buitenspel.



11



Doelpunt van Myron van Brederode (Jose Marsa)

Een prachtige tegenaanval van KVM. Na een splijtende pass van Marsa staat Van Brederode alleen voor doel en de Nederlander schuift de 1-0 binnen.



9

Het is niet verrassend dat we vroeg in de wedstrijd nog geen grote kansen noteren. In principe beschikken beide teams over een vrij solide defensie.



5

Het is voornamelijk KV Mechelen dat de bal heeft in de openingsminuten, al is er nu wel even balverlies na een mindere pass van Konaté. Als KV een punt thuishoudt, duikt het altijd de top zes in. Als Antwerp wint daarentegen, dan komt het op gelijke hoogte van Gent, Charleroi en KVM.



1

Na een onderschepping trekt KV meteen naar voren. Vanrafelghem besluit vanuit een scherpe hoek naast.



1

Ze zijn eraan begonnen Achter de Kazerne.



1

KV Mechelen - Antwerp: 0-0





19:15

Welkom Achter de Kazerne. Fijn dat jullie deze wedstrijd met ons op de voet gaan volgen. Zodadelijk de aftrap!



KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Mory Konaté - Jose Marsa - Bill Antonio - Kerim Mrabti - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Keano Vanrafelghem

Bank: Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Halil Ozdemir - Lovro Golic - Moncef Zekri - Massimo Decoene



Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Thibo Somers - Dennis Praet - Xander Dierckx - Daam Foulon - Christopher Scott - Vincent Janssen - Gerard Vandeplas

Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Youssef Hamdaoui - Orseer Achihi