Door de nederlagen van Gent en Charleroi kunnen KV Mechelen en Antwerp een gouden zaak doen in de strijd voor een ticketje voor Play-off 1. Vanderbiest kiest voor een basiself met Konaté, Antonio en Vanrafelghem. Ten opzichte van de vorige competitiematch doet Oosting een beroep op Dierckx.
Rust
Kevin Vanbuggenhout
Rust
45+2
Marsa brengt met een ferme rush langs links nog eens een ferme Mechelse counter op gang. Uiteindelijk wordt er wel buitenspel van een ploegmaat gesignaleerd.
45
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
42
De rust komt stilaan in zicht. Antwerp kan stellen dat het in de kansenverhouding zeker niet onder ligt, maar het staat wel 1-0 achter.
38
Daam Foulon
Marwan Al-Sahafi
Foulon moet al naar de kant tegen zijn ex-ploeg, mogelijk door een blessure.
35
Afgekeurd doelpunt
Antwerp scoort via Tsunashima nadat de bal terug in het pak is gekopt, maar er zou ook handspel mee begaan zijn. Daar fluit Lothar D'Hondt alvast voor. Geen doelpunt dus voor Antwerp, voorlopig.
33
Ondertussen is de bal wel vaker voor Antwerp en kiest Mechelen meer voor de organisatie. Niet geheel onlogisch bij deze tussenstand.
29
Vandeplas probeert met een actie voorbij St. Jago te gaan, maar de bal is te ver en het wordt een doeltrap. Vandeplas claimt tevergeefs nog een overtreding.
25
Na een vrije trap van Servais valt een kopbal van de vrijstaande St. Jago maar net naast doel.
21
Janssen dreigt
Janssen wordt bereikt in de zestien en hij vindt het gaatje voor een schot richting de verste hoek. Miras kan de botsende poging naar behoren verwerken.
19
Het wedstrijdbegin is verlopen zoals ze het bij Mechelen voor ogen hadden. Dit nog zeventig minuten volhouden, zal Vanderbiest denken.
15
Antwerp laat zich een eerste keer opmerken met een schot van Janssen, die uit de draai over mikt. Er was ook gevlagd voor buitenspel.
11
Doelpunt van Myron van Brederode (Jose Marsa)
Een prachtige tegenaanval van KVM. Na een splijtende pass van Marsa staat Van Brederode alleen voor doel en de Nederlander schuift de 1-0 binnen.
9
Het is niet verrassend dat we vroeg in de wedstrijd nog geen grote kansen noteren. In principe beschikken beide teams over een vrij solide defensie.
5
Het is voornamelijk KV Mechelen dat de bal heeft in de openingsminuten, al is er nu wel even balverlies na een mindere pass van Konaté. Als KV een punt thuishoudt, duikt het altijd de top zes in. Als Antwerp wint daarentegen, dan komt het op gelijke hoogte van Gent, Charleroi en KVM.
1
Na een onderschepping trekt KV meteen naar voren. Vanrafelghem besluit vanuit een scherpe hoek naast.
1
Ze zijn eraan begonnen Achter de Kazerne.
1
KV Mechelen - Antwerp: 0-0
19:15
Welkom Achter de Kazerne. Fijn dat jullie deze wedstrijd met ons op de voet gaan volgen. Zodadelijk de aftrap!
KV Mechelen:
Nacho Miras
- Tommy St. Jago
- Mory Konaté
- Jose Marsa
- Bill Antonio
- Kerim Mrabti
- Fredrik Hammar
- Mathis Servais
- Myron van Brederode
- Bouke Boersma
- Keano Vanrafelghem
Bank:
Bilal Bafdili
- Hassane Bandé
- Benito Raman
- Tijn Van Ingelgom
- Ian Truyf
- Ian Struyf
- Halil Ozdemir
- Lovro Golic
- Moncef Zekri
- Massimo Decoene
Antwerp:
Taishi Brandon Nozawa
- Andreas Verstraeten
- Yuto Tsunashima
- Zeno Van Den Bosch
- Thibo Somers
- Dennis Praet
- Xander Dierckx
- Daam Foulon
- Christopher Scott
- Vincent Janssen
- Gerard Vandeplas
Bank:
Marwan Al-Sahafi
- Isaac Babadi
- Anthony Valencia
- Yannick Thoelen
- Semm Renders
- Glenn Bijl
- Kiki Kouyaté
- Youssef Hamdaoui
- Orseer Achihi
Vooraf
Miras Nacho
| 6.31
Nacho Miras @ KV Mechelen - Antwerp6.31
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/20 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|7/22 (31.8%)
| Balverliezen
|11
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 7/22 (31.8%)
St. Jago Tommy
|
| 6.89
Tommy St. Jago @ KV Mechelen - Antwerp6.89
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Schoten op doel: 0/1
Konaté Mory
|
| 7.0
Mory Konaté @ KV Mechelen - Antwerp7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|6
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Marsa Jose
A
|
| 7.26
Jose Marsa @ KV Mechelen - Antwerp7.26
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|5
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Antonio Bill
|
| 6.62
Bill Antonio @ KV Mechelen - Antwerp6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/4 (25%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|10
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim
|
| 6.72
Kerim Mrabti @ KV Mechelen - Antwerp6.72
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
Hammar Fredrik
|
| 6.99
Fredrik Hammar @ KV Mechelen - Antwerp6.99
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/18 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|2
- Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Servais Mathis
|
| 6.82
Mathis Servais @ KV Mechelen - Antwerp6.82
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/24 (70.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|7/12 (58.3%)
| Balverliezen
|10
- Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
van Brederode Myron
⚽
|
| 7.9
Myron van Brederode @ KV Mechelen - Antwerp7.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/13 (69.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|9
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Boersma Bouke
|
Vanrafelghem Keano
|
| 6.59
Keano Vanrafelghem @ KV Mechelen - Antwerp6.59
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|7
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bafdili Bilal
|
Bandé Hassane
|
Raman Benito
|
Van Ingelgom Tijn
|
Truyf Ian
|
Struyf Ian
|
Ozdemir Halil
|
Golic Lovro
|
Zekri Moncef
|
Decoene Massimo
|
Nozawa Taishi Brandon
| 6.05
Taishi Brandon Nozawa @ KV Mechelen - Antwerp6.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|2
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Verstraeten Andreas
|
| 6.66
Andreas Verstraeten @ KV Mechelen - Antwerp6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/32 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|6
- Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
Tsunashima Yuto
|
| 6.86
Yuto Tsunashima @ KV Mechelen - Antwerp6.86
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|4
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|35/39 (89.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/5 (0%)
| Balverliezen
|5
- Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Van Den Bosch Zeno
|
| 6.87
Zeno Van Den Bosch @ KV Mechelen - Antwerp6.87
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/37 (86.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/5 (0%)
| Balverliezen
|5
- Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Somers Thibo
|
| 6.65
Thibo Somers @ KV Mechelen - Antwerp6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|6
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Sleutelpasses: 2
Praet Dennis
|
| 6.45
Dennis Praet @ KV Mechelen - Antwerp6.45
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/34 (79.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|9
- Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Dierckx Xander
|
| 6.13
Xander Dierckx @ KV Mechelen - Antwerp6.13
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/17 (58.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|9
- Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Foulon Daam
|
| 6.21
Daam Foulon @ KV Mechelen - Antwerp6.21
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/5 (0%)
| Balverliezen
|9
- Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Scott Christopher
|
| 6.17
Christopher Scott @ KV Mechelen - Antwerp6.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/23 (82.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|9
- Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Janssen Vincent
|
| 6.47
Vincent Janssen @ KV Mechelen - Antwerp6.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vandeplas Gerard
|
| 5.86
Gerard Vandeplas @ KV Mechelen - Antwerp5.86
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|45
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/6 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
- Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Al-Sahafi Marwan
|
| 6.32
Marwan Al-Sahafi @ KV Mechelen - Antwerp6.32
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|6
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Babadi Isaac
|
Valencia Anthony
|
Thoelen Yannick
|
Renders Semm
|
Bijl Glenn
|
Kouyaté Kiki
|
Hamdaoui Youssef
|
Achihi Orseer
|
