Datum: 08/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

LIVE Pirard houdt Tresoldi en Onyedika van de 4-0

Na de nederlaag op Union wil Club Brugge in eigen huis opnieuw aanknopen met een overwinning. Of legt Standard na Anderlecht ook blauw-zwart over de knie?

Tijd   85' 39" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
80
 Onyedika probeert de bal op de van de zestien in de onderhoek te plaatsen, Pirard zit er opnieuw goed bij.
78
 Pirard houdt Tresoldi van de 4-0
Meijer vindt opnieuw Tresoldi in de zestien, de spits probeert in één tijd weg te leggen in de verste hoek. Pirard zit er opnieuw goed bij, hij wil geen vierde doelpunt meer slikken
77
 Vervangen Mamadou Diakhon
Ingevallen Hugo Vetlesen
74
 Meijer zet laag voor en probeert Tresoldi te vinden, hij haalt er nog een corner uit.
74
Club Brugge - Standard
70
 Diakhon komt naar binnen en haalt uit met rechts, maar recht op Pirard.
69
 Vervangen Steeven Assengue
Ingevallen Daan Dierckx
67
 Vervangen David Bates
Ingevallen Charli Spoden
67
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Hugo Siquet
67
 Vervangen Kyriani Sabbe
Ingevallen Bjorn Meijer
65
 Sabbe wordt voor Pirard gezet door een opwippertje van Tresoldi, maar de doelman van Standard houdt de 4-0 uit zijn doel.
64
 Forbs komt naar binnen en haalt uit, Bates krijgt er zijn been nog tussen en zo verliest de bal snelheid. Pirard kan zonder problemen uit de lucht plukken.
62
 Scherpe voorzet van Sabbe, Pirard duwt de bal weg.
58
 Tresoldi kan zich ook doorzetten en haalt uit, Pirard kan klemmen.
57
 Dan toch eens Club met een snelle uitbrak. Vanaken legt af voor Forbs, die de bal niet goed meeneemt. De Portugees kan dan toch uithalen, Pirard redt.
55
 Club heeft de voet wat van het gas gehaald in de tweede helft.
53
 Nog eens Mohr, zijn knal van buiten de zestien gaat ver over het doel van de werkloze Mignolet.
52
  Gele kaart voor David Bates
Bates maait Stankovic omver en krijgt geel.
52
 Mohr zet voor, maar hij bereikt geen ploegmaat.
47
 Invaller Mohr wordt een eerste keer gevonden met een voorzet van Mortensen, zijn kopbal gaat net naast.
47
Club Brugge - Standard


Scheidsrechter 		Rust


45+2

Goal 		Doelpunt van Joel Ordonez (Carlos Forbs)
Club Brugge maakt het voor de rust al af. Forbs vindt het hoofd van Ordonez op een corner, de Ecuadoraan kopt de 3-0 binnen. Standard lijkt nu al uitgeteld.
45
 Vervangen Marlon Fossey
Ingevallen Steeven Assengue
45
 Vervangen Adnane Abid
Ingevallen Tobias Mohr
45
 Vervangen Dennis Ayensa
Ingevallen Timothée NKada
45

Owngoal 		Owngoal van David Bates: -
Het begint op links met Diakhon, via Vanaken en Sabbe komt de bal bij Forbs. De Portugees haalt uit, doelman Pirard verwerkt zijn schot slecht, Bates loopt tegen de bal en die traag binnen.
40
 Diakhon probeert Fossey aan de binnenkant voorbij te gaan, de kapitein van Standard laat het niet toe.
39
 Forbs komt nog eens aan de achterlijn en zet dan laag voor, Stankovic kan net niet uithalen.
37
 Vrije trap voor Club, Standard krijgt de bal achteraan niet goed weg. Tresoli kan uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
36
 Daar is de reactie van Standard, maar een dieptepass komt niet goed aan en de bal rolt over de achterlijn.
34

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
Nieuwe corner voor Club. Forbs legt breed naar Sabbe en daarna volgt een nog een dubbelpass tussen de twee. Sabbe zet dan toch voor, Tresoldi komt goed uit de rug van de Standard-verdedediging en legt van dichtbij binnen.
30
 Een corner van Forbs gaat ver, maar Stankovic kan terugkoppen in het pak. Ordonez zet zijn hoofd ertegen, de bal belandt op het dak van het doel.
28
 Voorzet van Forbs in de zestien, Bates kopt half tegen Stankovic maar Pirard kan oprapen.
26
 Seys vindt Tresoldi in de zestien, de Duitse spits controleert de bal echter met de arm.
24
 Forbs gooit de bal van aan de achterlijn in de zestien, maar hij bereikt geen ploegmaat.
23
 Halfweg de eerste helft heeft Club Brugge 69% balbezit, maar echt grote kansen heeft het nog niet gehad.
22
 Indraaiende voorzet van Forbs, maar de bal waait over alles en iedereen over de achterlijn.
21
 Diakhon haalt de achterlijn en zet voor, Bates zet over de zijlijn
19
 Vrije trap voor Club, Stankovic legt de bal net naast het doel van Pirard.
15
 De corner wordt doorgekopt door iemand van Standard. Mechele kan op de rand van de kleine rechthoek aannemen en schieten, zijn knal gaat in het zijnet.
15
 Forbs op Pirard
Vanaken stuurt Forbs diep en de Portugees kan op Pirard afgaan. Forbs haalt uit met rechts, Pirard duwt in hoekschop.
13
 Mehssatou heeft even verzorging nodig na een botsing met Stankovic, maar hij kan verder.
12
Club Brugge - Standard
10
 Stankovic kan uithalen op de rand van de zestien, zijn schot wordt afgeblokt door Bates.
7
 Tresoldi wordt in de sandwich genomen door Bates en Mehssatou, maar een overtreding vindt scheidsrechter Van Driessche het niet.
5
 Standard heeft het balbezit overgenomen de voorbije minuten, maar echt gevaarlijk zijn de Rouches nog niet geweest.
2
 Ook Diakhon komt een eerste keer in de zestien, zijn schot belandt achter het doel van Pirard.
2
 Daar is Club een eerste keer. Forbs komt op rechts de zestien in en legt af voor Stankovic, Pirard kan zijn slappe schot makkelijk oprapen.
1
 Club Brugge - Standard: 0-0
18:28
Club Brugge - Standard
17:37
 Standard miste al heel wat middenvelders en ook Teddy Teuma heeft nu afgehaakt door een blessure die hij zaterdag heeft opgelopen op training.
17:36
 Bij Club Brugge komen Tresoldi en Ordonez opnieuw in de ploeg, Vermant en Tzolis zijn afwezig door ziekte.


Club Brugge (Club Brugge - Standard)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Standard (Club Brugge - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Marlon Fossey - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - David Bates - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Henry Lawrence - Nayel Mehssatou - Rafiki Said - Dennis Ayensa
Bank: Tobias Mohr - Leandre Kuavita - Mitongo René - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada
Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Sabbe Kyriani A 67' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ordonez Joel 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 80/84 (95.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Mechele Brandon 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 78/80 (97.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Seys Joaquin 67' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Stankovic Aleksandar 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Onyedika Raphael 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 79/86 (91.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Forbs Carlos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 73/78 (93.6%)
  • Sleutelpasses: 2
Diakhon Mamadou 77' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Tresoldi Nicolò 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bank
Vetlesen Hugo 13' -
Meijer Bjorn 23' 6.9 -
  • Sleutelpasses: 1
Nilsson Gustaf 0'  
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 23' 6.8 -
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.2 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/28 (14.3%)
Fossey Marlon 45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Homawoo Josué 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
Hautekiet Ibe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
Bates David   67' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
Mortensen Gustav 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Abid Adnane 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Lawrence Henry 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Mehssatou Nayel 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Said Rafiki 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Ayensa Dennis 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Bank
Mohr Tobias 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard 0'  
Dierckx Daan 21' 5.9 -
Spoden Charli 23' 5.8 -
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 24' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
NKada Timothée 45' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vooraf

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?
Foto: © photonews

Na de nederlaag op Union wil Club Brugge in eigen huis opnieuw aanknopen met een overwinning. Of legt Standard na Anderlecht ook blauw-zwart over de knie?

Slechts 3 op 9 voor Club Brugge

Met nederlagen tegen Union en La Louvière en een nipte zege thuis tegen Zulte Waregem pakte Club Brugge in 2026 nog maar 3 op 9 in de Belgische competitie. Voor een titelkandidaat is dat natuurlijk te weinig. 

Een overwinning tegen Standard is dan ook het enige wat telt voor Club Brugge. Ivan Leko kan opnieuw rekenen op Vermant en Ordonez, in de selectie ontbreken wel Spileers, Reis en nieuwkomer Lemaréchal. 

Ivan Leko is op zijn hoede. "Standard is geen titelkandidaat, maar ze zullen hier met veel lef komen voetballen. Vorig seizoen was het verschil in kwaliteit groot en toch gingen de zes punten richting Standard."

Gehavend Standard

De Rouches wonnen op de vorige speeldag na drie nederlagen op rij nog eens en klopten Anderlecht. Standard zakt wel gehavend af naar Jan Breydel, Vincent Euvrard mist op nieuwkomer Teddy Teuma bijna zijn volledige middenveld. 

In september won Club de heenwedstrijd op Sclessin met 1-2 na een laat doelpunt van Vermant. Vorig seizoen kwam Standard dus winnen op het veld van Club, toen ook met 1-2. Kunnen de Rouches dat nog eens overdoen of houdt Club nu toch de punten thuis? 

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Antwerp Antwerp
