LIVE Pirard houdt Tresoldi en Onyedika van de 4-0

|
|
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
|
Discussieer live mee!
Lees 56 reacties...
|
80
|
Onyedika probeert de bal op de van de zestien in de onderhoek te plaatsen, Pirard zit er opnieuw goed bij.
|
78
|
Pirard houdt Tresoldi van de 4-0
Meijer vindt opnieuw Tresoldi in de zestien, de spits probeert in één tijd weg te leggen in de verste hoek. Pirard zit er opnieuw goed bij, hij wil geen vierde doelpunt meer slikken
|
|
77
|
Mamadou Diakhon
Hugo Vetlesen
|
74
|
Meijer zet laag voor en probeert Tresoldi te vinden, hij haalt er nog een corner uit.
|
74
|
|
70
|
Diakhon komt naar binnen en haalt uit met rechts, maar recht op Pirard.
|
69
|
Steeven Assengue
Daan Dierckx
|
67
|
David Bates
Charli Spoden
|
|
67
|
Joaquin Seys
Hugo Siquet
|
67
|
Kyriani Sabbe
Bjorn Meijer
|
65
|
Sabbe wordt voor Pirard gezet door een opwippertje van Tresoldi, maar de doelman van Standard houdt de 4-0 uit zijn doel.
|
64
|
Forbs komt naar binnen en haalt uit, Bates krijgt er zijn been nog tussen en zo verliest de bal snelheid. Pirard kan zonder problemen uit de lucht plukken.
|
62
|
Scherpe voorzet van Sabbe, Pirard duwt de bal weg.
|
58
|
Tresoldi kan zich ook doorzetten en haalt uit, Pirard kan klemmen.
|
57
|
Dan toch eens Club met een snelle uitbrak. Vanaken legt af voor Forbs, die de bal niet goed meeneemt. De Portugees kan dan toch uithalen, Pirard redt.
|
55
|
Club heeft de voet wat van het gas gehaald in de tweede helft.
|
53
|
Nog eens Mohr, zijn knal van buiten de zestien gaat ver over het doel van de werkloze Mignolet.
|
52
|
Gele kaart voor David Bates
Bates maait Stankovic omver en krijgt geel.
|
|
52
|
Mohr zet voor, maar hij bereikt geen ploegmaat.
|
47
|
Invaller Mohr wordt een eerste keer gevonden met een voorzet van Mortensen, zijn kopbal gaat net naast.
|
47
|
|
|
Rust
Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
|
45+2
|
Doelpunt van Joel Ordonez (Carlos Forbs)
Club Brugge maakt het voor de rust al af. Forbs vindt het hoofd van Ordonez op een corner, de Ecuadoraan kopt de 3-0 binnen. Standard lijkt nu al uitgeteld.
|
45
|
Marlon Fossey
Steeven Assengue
|
45
|
Adnane Abid
Tobias Mohr
|
45
|
Dennis Ayensa
Timothée NKada
|
45
|
Owngoal van David Bates: -
Het begint op links met Diakhon, via Vanaken en Sabbe komt de bal bij Forbs. De Portugees haalt uit, doelman Pirard verwerkt zijn schot slecht, Bates loopt tegen de bal en die traag binnen.
|
40
|
Diakhon probeert Fossey aan de binnenkant voorbij te gaan, de kapitein van Standard laat het niet toe.
|
|
39
|
Forbs komt nog eens aan de achterlijn en zet dan laag voor, Stankovic kan net niet uithalen.
|
37
|
Vrije trap voor Club, Standard krijgt de bal achteraan niet goed weg. Tresoli kan uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt.
|
36
|
Daar is de reactie van Standard, maar een dieptepass komt niet goed aan en de bal rolt over de achterlijn.
|
34
|
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
Nieuwe corner voor Club. Forbs legt breed naar Sabbe en daarna volgt een nog een dubbelpass tussen de twee. Sabbe zet dan toch voor, Tresoldi komt goed uit de rug van de Standard-verdedediging en legt van dichtbij binnen.
|
30
|
Een corner van Forbs gaat ver, maar Stankovic kan terugkoppen in het pak. Ordonez zet zijn hoofd ertegen, de bal belandt op het dak van het doel.
|
28
|
Voorzet van Forbs in de zestien, Bates kopt half tegen Stankovic maar Pirard kan oprapen.
|
26
|
Seys vindt Tresoldi in de zestien, de Duitse spits controleert de bal echter met de arm.
|
24
|
Forbs gooit de bal van aan de achterlijn in de zestien, maar hij bereikt geen ploegmaat.
|
23
|
Halfweg de eerste helft heeft Club Brugge 69% balbezit, maar echt grote kansen heeft het nog niet gehad.
|
22
|
Indraaiende voorzet van Forbs, maar de bal waait over alles en iedereen over de achterlijn.
|
|
21
|
Diakhon haalt de achterlijn en zet voor, Bates zet over de zijlijn
|
19
|
Vrije trap voor Club, Stankovic legt de bal net naast het doel van Pirard.
|
15
|
De corner wordt doorgekopt door iemand van Standard. Mechele kan op de rand van de kleine rechthoek aannemen en schieten, zijn knal gaat in het zijnet.
|
15
|
Forbs op Pirard
Vanaken stuurt Forbs diep en de Portugees kan op Pirard afgaan. Forbs haalt uit met rechts, Pirard duwt in hoekschop.
|
13
|
Mehssatou heeft even verzorging nodig na een botsing met Stankovic, maar hij kan verder.
|
12
|
|
10
|
Stankovic kan uithalen op de rand van de zestien, zijn schot wordt afgeblokt door Bates.
|
7
|
Tresoldi wordt in de sandwich genomen door Bates en Mehssatou, maar een overtreding vindt scheidsrechter Van Driessche het niet.
|
5
|
Standard heeft het balbezit overgenomen de voorbije minuten, maar echt gevaarlijk zijn de Rouches nog niet geweest.
|
2
|
Ook Diakhon komt een eerste keer in de zestien, zijn schot belandt achter het doel van Pirard.
|
|
2
|
Daar is Club een eerste keer. Forbs komt op rechts de zestien in en legt af voor Stankovic, Pirard kan zijn slappe schot makkelijk oprapen.
|
1
|
Club Brugge - Standard: 0-0
|
18:28
|
|
17:37
|
Standard miste al heel wat middenvelders en ook Teddy Teuma heeft nu afgehaakt door een blessure die hij zaterdag heeft opgelopen op training.
|
17:36
|
Bij Club Brugge komen Tresoldi en Ordonez opnieuw in de ploeg, Vermant en Tzolis zijn afwezig door ziekte.
|
|
|
Club Brugge:
Simon Mignolet
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Carlos Forbs
- Hans Vanaken
- Mamadou Diakhon
- Nicolò Tresoldi
Bank:
Hugo Vetlesen
- Bjorn Meijer
- Gustaf Nilsson
- Vince Osuji
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Felix Lemarechal
- Shandre Campbell
Standard:
Lucas Pirard
- Marlon Fossey
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- David Bates
- Gustav Mortensen
- Adnane Abid
- Henry Lawrence
- Nayel Mehssatou
- Rafiki Said
- Dennis Ayensa
Bank:
Tobias Mohr
- Leandre Kuavita
- Mitongo René
- Bernard Nguene
- Daan Dierckx
- Charli Spoden
- Matteo Godfroid
- Steeven Assengue
- Timothée NKada